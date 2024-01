Os primeiros 5 milhões em Milão – Corriere.it

Foi tocada ao vivo durante um episódio Seu emprego Ontem à noite, sábado, 6 de janeiro, apresentado pela Amadeus, Sorteio de ingressos vencedores Uma das loterias italianas mais famosas Loteria italiana. O sorteio da Lombardia recompensou: 3 dos 5 primeiros superprémios foram vendidos nesta região, incluindo os prémios mais ricos no valor de 5 milhões vendidos em Milão.

Fique a vontade Os primeiros 5 ingressos ganham:

– Um prémio no valor de 5 milhões de euros: um bilhete Series F306831, vendido em Milão – Segundo prémio no valor de 2,5 milhões de euros: um bilhete Series M382938, vendido para Campânia (Salerno) – 3 prêmios, de 2 milhões euro: um ingresso Series I191375, Vendido em Albuzzano (Pavia)



– 4 prêmios, De 1,5 milhão euro: um ingresso Series C410438, Vendido para Roncadelle (Bréscia)



O quinto prêmio vale um milhão euro: um ingresso Series Nº 454262Vendido para Montescudo Monte Colombo (Rimini)

A segunda categoria atribui 100 mil euros Aqui estão os 15 prémios da segunda categoria no valor de 100.000€ em Ciascino – Série P192527 vendida para Quartu Sant'Elena (CA)

– Série M245885 vendida em Pietrasanta (LO)

– Série F131600 vendida para Policin Zebelo (PR)

– A série F214883 é vendida em Trieste

– Série D393404 vendida em Caldaro na Rota dos Vinhos (Bz)

– A série I466701 é vendida em Civitella Valdiciana (árabe)

– A série I257605 é vendida em Nápoles

– A série I063968 é vendida em Piacenza

– Série N200785 vendida para Eboli

– Série L207346 vendida em Ottaviano (NA)

– A série C071644 é vendida em Catânia

– Série M404056 vendida em Roma

– Série P244070 vendida para Figline e Incisa Valdarno (Fi)

– Série M462363 vendida em Roma

– Série L327933 vendida à Sala Consilina (Sa) READ Teste de estrada, preço, consumo

Outros prêmios Finalmente, aí está 190 prémios para a terceira categoria, cada um no valor de 20 mil euros. Tudo isso somado aos prêmios diários distribuídos no período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2023. Como coletar recompensas Qualquer pessoa que ganhar um dos prêmios da Loteria Italiana o receberá 180 dias para recebê-lo. Para coletá-lo você tem que fazer isso

– Apresentar o voucher original e válido nos escritórios Agências do Banco Intesa Sanpaoloou

– Apresentar o voucher (sempre intacto e no original) ao Os escritórios do Prêmio da Loteria Nacional ficam na Viale del Campo Boario, 56/d, em Romaou

– Envie o bilhete vencedor Por correio – mas presumindo que provavelmente esteja perdido -: neste caso você precisa de um Contas a receber recomendadasIndicação dos dados pessoais do requerente, morada e forma de pagamento exigida (transferência bancária, transferência bancária ou transferência postal).

E quanto aos impostos? Ganhos da loteria italiana Eles não estão sujeitos a impostos. “Nenhuma forma de retenção ou taxa será aplicada aos ganhos de qualquer valor da Loteria Italiana – explica a Agência de Alfândega e Monopólios – os valores correspondentes serão creditados integralmente nos bilhetes vencedores.”

Quem ganhou no ano passado? No ano passado, uma tabacaria em Bolonha comemorou, enquanto o Lácio confirmou que foi a região mais sortuda com três dos cinco prémios de primeira linha, ou seja, aqueles com seis dígitos.

Quantos ingressos foram vendidos e onde? Este ano, foram vendidos 10% mais ingressos do que em 2022: 6,7 milhões, um para cada 10 residentes. Segundo dados divulgados pela Agência de Alfândegas e Monopólios, a Lombardia e o Lácio são as duas regiões com maior número de unidades vendidas, à frente da Campânia. Roma é a província “líder”: 968.090 vouchers “separados”. A Prefeitura de Milão, em segundo lugar, para em 443.210; O de Nápoles em 330420. READ Como os italianos usam a Internet e as comunicações online