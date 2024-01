Três desafios ao vivo e gratuitos

enquanto Itália, Espanha, Holanda E Croácia Participando da Final Four da Liga das Nações, as demais seleções europeias entram em campo para disputar a segunda rodada de partidas elegíveis para atingir o objetivo. Qualificação para o próximo Campeonato Europeu Programado para 2024 na Alemanha exatamente quando falta um ano para a inauguração.

Terminada a temporada de clubes, também haverá vaga para seleções nacionais na lista Programação televisiva com um total de oito corridasDas quais Três clarosqualificou-se para o Campeonato Europeu de 2024 com seleções de prestígio como Inglaterra (incluído no grupo Itália), França E Portugal.

As eliminatórias da UEFA Euro 2024 são transmitidas gratuitamente – jogos em canais de TV pagos

Como mencionado anteriormente, os programas de TV que vão De sexta-feira, 16 a terça-feira, 20 de junho, inclui oito partidas com o maior número de partidas de qualificação para os próximos Campeonatos Europeus. Se três forem visíveis em luz clara, os outros cinco só poderão seguir Inscreva-se no Sky. Recursos da TV paga da Comcast:

Sábado, 17 de junho, 15h – Lituânia e Bulgária (Esportes Celestes)

(Esportes Celestes) Sábado, 17 de junho, 15h – Luxemburgo-Liechtenstein (Esportes Celestes)

(Esportes Celestes) Sábado, 17 de junho, 18h – Noruega e Escócia (Esportes Celestes)

(Esportes Celestes) Sábado, 17 de junho, 20h45 – Portugal-Bósnia (Esportes Celestes)

(Esportes Celestes) Terça-feira, 20 de junho, 20h45 – Islândia-Portugal (Esportes Celestes)

Eliminatórias europeias – os jogos são claros

Estão listados os jogos que só podem ser assistidos com assinatura Sky Sport, mas aqui estão os jogos que serão transmitidos gratuitamente e, portanto, acessíveis a todos: