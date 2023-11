Ideias e sugestões para passar bons momentos em casa — Idealista/notícias

Do artesanato aos desafios intelectuais, exploraremos um mundo de… Jogos para brincar com crianças, muitas possibilidades para tornar o tempo passado em casa uma experiência inesquecível e agradável para todos. Este guia apresenta uma ampla gama de Ideias e dicas para entreter as crianças em casaTransformando espaços familiares em terras de aventura e aprendizagem.

Quer sejam dias de chuva, férias escolares ou simplesmente momentos em que procura um passatempo envolvente, aqui encontrará jogos para todas as idades e interesses.

Com estas ideias e sugestões a diversão está garantida e cada momento que passar com os seus filhos se transformará numa emocionante aventura.

Jogos para crianças dos 2 aos 10 anos

Se você tem filhos entre 2 e 10 anos, sabe como é importante mantê-los ocupados com atividades estimulantes e divertidas, principalmente quando você está em casa. Aqui está uma série de ideias para Jogos para brincar com as crianças em casa Adequado para todas as idades e manterá os pequenos entretidos e felizes.

Jogos para jogar em casa com crianças de 2, 3 e 5 anos

Existem muitos jogos que podem ser jogados em casa com crianças de 2 anos e também são adequados para irmãos e amigos de 3 e 5 anos. Aqui estão algumas atividades originais a serem consideradas:

Explorar o toque : Organize uma área com materiais táteis como farinha, arroz ou areia para estimular os sentidos.

: Organize uma área com materiais táteis como farinha, arroz ou areia para estimular os sentidos. Caça às cores : Peça-lhes que encontrem objetos de uma determinada cor na casa. Este jogo simples que pode ser feito com as crianças em casa vai estimular o aprendizado dos pequenos;

: Peça-lhes que encontrem objetos de uma determinada cor na casa. Este jogo simples que pode ser feito com as crianças em casa vai estimular o aprendizado dos pequenos; Construções simples : Use blocos ou caixas para montar construções básicas. Está prestes a Jogos para brincar com as crianças dentro de casa O que estimula a criatividade e a imaginação.

: Use blocos ou caixas para montar construções básicas. Está prestes a O que estimula a criatividade e a imaginação. Desenho a dedo: Permita que explorem a criatividade com tintas e papéis usando os dedos como pincéis. Depois de concluída a pintura, você pode pendurá-la em sua casa para guardar a lembrança do lindo dia que passaram juntos;

Permita que explorem a criatividade com tintas e papéis usando os dedos como pincéis. Depois de concluída a pintura, você pode pendurá-la em sua casa para guardar a lembrança do lindo dia que passaram juntos; Caça ao tesouro: Organize uma caça ao tesouro usando itens fáceis de encontrar pela casa. A caça ao tesouro é Jogos para crianças em casa Muito motivador não só para eles, mas também para os responsáveis ​​por organizar a busca e criar pistas.

Cada uma destas atividades, claro, pode ser adaptada à idade das crianças e são ideais se não sabe que jogos jogar com crianças de 3 anos, mas também quais são os melhores jogos para jogar com crianças de 5 anos.

Jogos para brincar com crianças de 6, 8 e 10 anos

Aqui estão alguns exemplos de brincadeiras infantis em casa que podem entreter e divertir crianças um pouco mais velhas:

Esconde-esconde: São ótimos jogos clássicos para brincar em casa com as crianças e uma atividade divertida, mas também são uma forma de construir laços e amizades mais fortes. Neste jogo, uma criança conta enquanto as outras se escondem pela casa. Assim que terminar a contagem, começa o desafio de encontrar os amigos escondidos;

São ótimos jogos clássicos para brincar em casa com as crianças e uma atividade divertida, mas também são uma forma de construir laços e amizades mais fortes. Neste jogo, uma criança conta enquanto as outras se escondem pela casa. Assim que terminar a contagem, começa o desafio de encontrar os amigos escondidos; RPG: Brincar de “fingir” é um dos Jogos para brincar com crianças Crianças de 8 anos, mas também crianças de 6 e 10 anos são as mais populares. Permita-lhes reviver as aventuras de seus personagens favoritos ou deixe-os criar seus próprios papéis e histórias;

Brincar de “fingir” é um dos Crianças de 8 anos, mas também crianças de 6 e 10 anos são as mais populares. Permita-lhes reviver as aventuras de seus personagens favoritos ou deixe-os criar seus próprios papéis e histórias; Jogos de tabuleiro: Existem muitos jogos de tabuleiro concebidos para estas idades que permitem promover uma competição saudável e entreter e motivar as crianças com desafios divertidos. Se em vez disso você deseja os deuses Jogos grátis para crianças Construa um jogo de tabuleiro com as crianças usando papel e marcadores, a diversão é garantida;

Existem muitos jogos de tabuleiro concebidos para estas idades que permitem promover uma competição saudável e entreter e motivar as crianças com desafios divertidos. Se em vez disso você deseja os deuses Construa um jogo de tabuleiro com as crianças usando papel e marcadores, a diversão é garantida; Construindo objetos voadores: Organize uma competição para construir uma pipa ou um avião de madeira. Esta atividade estimula a criatividade e as habilidades motoras das crianças e diverte toda a família.

Organize uma competição para construir uma pipa ou um avião de madeira. Esta atividade estimula a criatividade e as habilidades motoras das crianças e diverte toda a família. corrida de bolsa: Ele é um dos Jogos animados para brincar com as crianças Mais diversão e também atividade econômica. Se a sua sala for grande o suficiente, guarde alguns sacos de juta e organize uma corrida de sacos. As crianças terão que pular nas sacolas para chegar à linha de chegada. Garantir que a área de competição seja segura e livre de obstruções;

Ele é um dos Mais diversão e também atividade econômica. Se a sua sala for grande o suficiente, guarde alguns sacos de juta e organize uma corrida de sacos. As crianças terão que pular nas sacolas para chegar à linha de chegada. Garantir que a área de competição seja segura e livre de obstruções; Laboratório técnico: Convide as crianças a criarem obras de arte utilizando diferentes técnicas, como decupagem, colagem com materiais reciclados ou confecção de joias. entre Jogos criativos para crianças Por excelência existe a experimentação com a arte, o que é uma ótima forma de entretê-los.

Por fim, escolher jogos de palavras, palavras cruzadas e quebra-cabeças pode ser uma solução divertida para brincar com as crianças em casa quando você não tem muito tempo e precisa entretê-las antes do evento. Você pode criar palavras cruzadas adequadas à idade para melhorar o vocabulário e o pensamento crítico.

Jogos para meninos de 12 anos

Entreter crianças de 12 anos com brinquedos apropriados pode ser um verdadeiro desafio. No entanto, existem muitas opções criativas para manter alto a diversão e o envolvimento. Esses incluem Acampamento interno E a Boliche em casajogos grátis perfeitos para esta idade, para brincar com amigos e familiares.

Mesmo para crianças de 12 anos, isso é Jogos de tabuleiro É uma ótima opção para uma noite divertida em família. Escolha jogos de estratégia, cartas ou clássicos como Monopólio ou Risco. Esses jogos estimulam o pensamento crítico e incentivam a competição amigável.

Entretenimento educativo: outras atividades para crianças

Aqui estão alguns Coisas divertidas para fazer com as crianças Em casa isso

Assista a documentários e filmes educativos: Este tipo de entretenimento oferece oportunidades de aprendizagem visual. Documentários e vídeos podem ampliar o conhecimento das crianças sobre uma ampla gama de tópicos e incentivá-las a fazer perguntas e explorar mais profundamente o que lhes interessa;

Este tipo de entretenimento oferece oportunidades de aprendizagem visual. Documentários e vídeos podem ampliar o conhecimento das crianças sobre uma ampla gama de tópicos e incentivá-las a fazer perguntas e explorar mais profundamente o que lhes interessa; Experimentos científicos: Realize experimentos científicos simples em casa, como causar uma erupção vulcânica ou encher balões usando ingredientes comuns. Essas atividades estimulam a curiosidade científica nos mais pequenos. Além de ser um jogo que pode ser jogado com crianças até aos 10 anos, a organização de uma pequena oficina pode ser útil para futuros projetos escolares;

Realize experimentos científicos simples em casa, como causar uma erupção vulcânica ou encher balões usando ingredientes comuns. Essas atividades estimulam a curiosidade científica nos mais pequenos. Além de ser um jogo que pode ser jogado com crianças até aos 10 anos, a organização de uma pequena oficina pode ser útil para futuros projetos escolares; Cozinha divertida : Você pode considerar envolver os mais pequenos no preparo de pratos deliciosos, fazendo-os realizar tarefas simples. Preparar um bolo, por exemplo, pode se tornar uma verdadeira brincadeira e também uma experiência mais divertida até mesmo para quem quer preparar algo delicioso para compartilhar com familiares e amigos;

: Você pode considerar envolver os mais pequenos no preparo de pratos deliciosos, fazendo-os realizar tarefas simples. Preparar um bolo, por exemplo, pode se tornar uma verdadeira brincadeira e também uma experiência mais divertida até mesmo para quem quer preparar algo delicioso para compartilhar com familiares e amigos; Ler livros e escrever histórias: A leitura também pode se tornar um jogo além de educativo porque estimula a imaginação das crianças, transporta-as para mundos imaginários e ajuda-as a desenvolver a linguagem e a compreender o texto. Inventar histórias envolve-os ativamente no processo criativo, melhorando a sua capacidade de contar;

A leitura também pode se tornar um jogo além de educativo porque estimula a imaginação das crianças, transporta-as para mundos imaginários e ajuda-as a desenvolver a linguagem e a compreender o texto. Inventar histórias envolve-os ativamente no processo criativo, melhorando a sua capacidade de contar; Cuidados com mudas: O cultivo de plantas ensina às crianças responsabilidade e respeito pela natureza e pelo ciclo de vida das plantas. É uma oportunidade de vivenciar o processo de crescimento e aprender lições importantes sobre o cuidado.

Esses foram apenas alguns exemplos de brincadeiras que podem ser feitas com as crianças em casa. Naturalmente, nestes casos, é necessária criatividade para personalizar as atividades em função das necessidades de espaço, tempo e interesses específicos das crianças, criando um ambiente de aprendizagem divertido e estimulante.

Pessoas interessadas no que é Jogos para brincar com crianças Estou procurando respostas para uma série de perguntas adicionais:

O que fazer para entreter as crianças?

Para entreter as crianças, você pode organizar atividades como jogos de tabuleiro, leitura de histórias ou gincanas. Além disso, você pode considerar assistir a um documentário ou filme educativo para estimular o aprendizado.

O que é divertido fazer com as crianças?

Para se divertir com as crianças dentro e fora de casa, considere atividades como um piquenique no quintal, uma oficina de arte ou um dia no parquinho.

Como manter as crianças entretidas em casa?

Para manter seus filhos entretidos em casa, experimente organizar uma noite de jogos de tabuleiro, criar uma caça ao tesouro ou envolvê-los em um divertido projeto culinário.

Que jogos jogar com as crianças?

Alguns jogos ideais para brincar com as crianças incluem esconde-esconde, dramatização e oficinas de arte.