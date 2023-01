“O objetivo é ganhar mais um troféu. Estou aqui graças a Mourinho.”

Poucas horas depois do gol que marcou no campeonato contra o atacante Spezia da Roma Tammy Abraham Foi dito no exclusivo Perguntas e respostas sobre StarCasino SportsSite de entretenimento esportivo Premium Partner da AS Roma. O vídeo completo da entrevista está disponível no canal do StarCasinò Sport no YouTube.

Ibrahim Chegou à Itália há apenas um ano e meio, mas em pouco tempo conseguiu entrar no coração dos torcedores giallorossi, graças às suas excelentes atuações e aos 27 gols que marcou na última temporada. Mas ainda há muitos objetivos pessoais e grupais a serem alcançados. Comecei a conversar com a jornalista e apresentadora do Sportitalia, Valentina Ballarini, sobre este que é o objetivo mais importante de Abraham nesta temporada: “Como fizemos no ano passado, o objetivo é trazer mais um troféu para Roma. Nós e os torcedores experimentamos o que significa vencer um título importante e gostaria de experimentar esse sentimento novamente.” Força motriz da Roma, vencedora da Conference League, Tammy é o farol do ataque Giallorossi e um peão essencial no tabuleiro de xadrez do técnico português. Sobre sua relação com José Mourinho, ele disse: “Ele é como meu tio de Roma. Conversamos antes de vir para cá e ele me perguntou se preferia ficar na chuvosa Inglaterra ou aproveitar o sol em Roma. Vir aqui era o certo escolha, graças a ele. Aproveito cada momento.”