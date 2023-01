«Sofro de depressão, não conseguia dobrar as pernas e sair da cama» – Corriere.it

para Andrea Lafranchi

Kekko Silvestre, a voz do The Mod, fala sobre sua doença às vésperas do festival, já que a banda compete com Let Me: Panic Attacks antes dos shows. Acordei um dia e não conseguia dobrar as pernas, não conseguia sair da cama A banda compete em Sanremo com Fermi Líder Kiko Silvestre: Sofro de depressão e não conseguia dobrar as pernas, não conseguia fora da cama

beijos e venenoE as lembranças e o sofrimento, e finalmente o primeiro dia sem você. Nenhuma mulher é a causa do sofrimento moderno eles dizem nele deixe-meA música que eles trazem em competição em festival San Remo. Escolhi uma metáfora para deixar a interpretação livre: o fim do amor Ser cosmopolita ou deprimido para contar minha experiência, contar Kiko SilvestreLíder de esquadrão.



Quando você percebeu que estava deprimido?



29 de abril de 2021: Acordei e não consegui dobrar as pernas. Achei que fosse gripe, mas depois de dez dias de cama temi que fosse uma doença degenerativa. Fui a um neurologista e fui diagnosticado com depressão.



surpresa absoluta?



Eu entendi tudo depois. Durante anos tive ataques de pânico antes dos concertos, mas continuei a negar, mostrando-me forte também pelo meu sentido de responsabilidade para com a minha família e os meus pais. Eu construí muito e minha mente finalmente parou meu corpo. A depressão é um mal sombrio que não aparece e vive dentro de você.



De volta aos primeiros sinais…



No Tour de 2017, que veio depois de dois San Syros, senti que minhas pernas não aguentavam, fiquei confusa… No último encontro minha mãe estava segurando o rosário… Pensei em desistir completamente. Nos meses seguintes, minha filha Joya me perguntou várias vezes: “Bab, por que você não canta mais?” Eu disse a ela que era uma dor de garganta. Meu coração disparou quando o pediatra receitou um antibiótico para ela e disse para ela dar para mim também.



então?



Dois anos depois, outro disco, “Heads or Tails”, e outra turnê: fiquei tão arrasado que dei boas-vindas à notícia de que a turnê foi interrompida por causa do Covid… A pandemia, por outro lado, o golpe me deu graça. Quando você está nesse estado, tenta manter apenas as coisas que fazem você se sentir seguro: o restaurante de sempre, os amigos de sempre… A Covid também tirou isso de mim. Houve momentos que não foram fáceis, lembro-me quando as pessoas próximas me viam a olhar para o nada… Depois veio o bloqueio físico: Um mês depois, a 11 de maio, comecei a automedicar-me. As drogas são o veneno de que falo na música. No começo você vê eles assim, você acha que essas drogas são dadas para loucos. Fiquei com vergonha, mas aos poucos voltei a enxergar os lados positivos da vida.



Como ele está agora?



Ainda não me recuperei, mas o Tour do ano passado me deixou com uma descarga de adrenalina e me fez perceber que se você ficar no sofá, não vai sarar. Isso me deu coragem para enfrentar o festival.