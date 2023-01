Ofertas de emprego em Siena atualizadas em 29 de janeiro de 2023

turno (Turno I 8/14.30; Turno II 14.30/21.00)

Ref. 176380 RESIDÊNCIA EM GAIOLE IN CHIANTI RESEARCH N.1 Especialista Agrícola e Apoio em Degustação Atribuições: Recepcionar os hóspedes Check-in/check-out Vender produtos da empresa Preparar pranchas para provas Concursos académicos Diploma superior Bons conhecimentos de viatura Bons conhecimentos de inglês Ofertas de subscrições sazonais Domingo 3/4 horas por dia (17-21h)

Ref. 176366 HOTEL DE GAIOLE EM CHIANTI Pesquisar Escriturário Nº 1 na Fazenda de Café da Manhã e Limpeza Funções: Preparação de pequeno-almoço buffet, serviço de mesa, arrumação de quartos, limpeza de cozinha, quartos e áreas comuns, mudança de roupa de cama nos quartos Trying in Experiência de trabalho preferencial no local de trabalho preferencial. Competências necessárias para cortar e limpar Ferramentas disponíveis Contrato sazonal temporário Tempo integral Início Fim de semana Horas: A partir das 7h30 As entrevistas de seleção serão realizadas em janeiro

Ref. 176074 RESTAURANTE MONTALCINO PESQUISA O faz-tudo nº 1 do hotel – auxilia na limpeza, cuidando das áreas comuns e limpando uma experiência essencial na cozinha No local de trabalho: CASTELNUOVO ABATE MONTALCINO experiência é imprescindível no decorrer do trabalho.

Ref. 175929 MONTALCINO HOTEL ENCONTRAR Empregada nº 1 em andares com experiência em instalações de luxo Funções: Limpeza de quartos, escritórios, áreas comuns Apoio ao serviço de pequeno-almoço Experiência essencial na função e na área do luxo. Autoconhecimento de inglês Bons conhecimentos de italiano meio período 30 horas semanais

Ref. 175927 MONTALCINO HOTEL ENCONTRAR Nº 1 recepcionista experiente No setor de luxo trabalho: Recepcionar o cliente, atender os clientes e fazer o check-in/out do trabalho Experiência necessária no trabalho Bons conhecimentos do programa de inglês. 2023) horas parciais 30 semanas

Ref. 175720 HOTEL DE CHUSDINO PROCURA Recepcionista de front office e back office nº 1 experiente Atribuições: Reserva, Recepção, Recepção, Correspondência, Gestão de Redes Sociais) Desejável nível superior ou superior Bom/Excelente conhecimento de inglês Necessário Experiência em rede hoteleira. Contrato a termo certo com possibilidade de passagem a termo permanente com possibilidade de residência por horas completas

Referência 175645 RESTAURANTE EM CASTELNUOVO B.GA ÁREA DE PESQUISA Nº 1 garçom / add. No café da manhã (preparação e serviço) e apoio com experiência em limpeza é essencial TRABALHO: CAFÉ DA MANHÃ E PREPARAÇÃO DO QUARTO, ATENDIMENTO, PREPARAÇÃO DO QUARTO E ASSISTÊNCIA NA LIMPEZA Necessário bom conhecimento da língua inglesa. Exige experiência na função e independência na função PAT PAT. A área oferece contrato sazonal (março/outubro) com horas de meio período de 25/30 por semana.

Ref. 175562 RESTAURANTE DE CASTELNUOVO B.GA pesquisar A casa N.1 mantém a experiência Funções: Limpeza nos quartos e áreas comuns, gestão de roupa de cama e produtos de limpeza/higiene (experiência de nível superior preferencial na posição necessária. Horas a tempo parcial aproximadamente 24 horas por semana, as entrevistas de seleção ocorrerão em janeiro de 2022

Ref. 175554 RESTAURANTE DE CASTELNUOVO B.GA pesquisar Nº 1 recepcionista experiente Funções: Atendimento ao cliente, front/back office, gerenciamento de portões e estratégias de negócios