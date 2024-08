O meteoro ilumina os céus de Espanha e Portugal

UM meteoro Passou pelos céus de Espanha e Portugal, iluminando a noite e apresentando um espetáculo incrível. Este fenómeno deu origem inicialmente a uma onda de rumores: havia de tudo um pouco nas redes sociais, desde Míssil supersônico Para o inevitável OVNI.

Cometa de alta velocidade

Na verdade, como mencionamos, foi Um objeto de origem cometáriaEntrou na atmosfera da Terra a uma velocidade incrível de 45 quilômetros por segundo, deixando um planeta para trásImpressionante trilha de luz.

O meteorito começou sua fase brilhante no topo CáceresNa Extremadura, região do noroeste de Espanha, terminando o seu percurso a cerca de 45 quilómetros a noroeste de Espanha. Portona costa oceânica portuguesa.

Era quase rock “espacial” Seu diâmetro é de 20 a 30 cm Mas o facto de ter tocado a atmosfera tão rapidamente e com uma trajectória bastante baixa transformou-o numa espécie de… Uma bola de fogofazendo sua própria “entrada” na atmosfera Visível mesmo à distância.

Impacto sem consequências no terreno

Apesar da sua natureza surpreendente, este fenómeno não teve consequências, uma vez que a rocha era assim Ele desmoronou Ao colidir com a atmosfera, sem deixar para trás os “detritos”, pode causar dano Ao cair no solo do nosso planeta.