Coloquei na airfryer e fiz uma bagunça: derreteu tudo e tive que jogar fora

Se for colocar na fritadeira, pare imediatamente, pois derreterá imediatamente e será necessário descartá-la, o que também pode causar danos ao aparelho. É disso que estamos falando.

lá Fritadeira de ar É um dos eletrodomésticos mais populares da atualidade, pois a maioria dos cidadãos o tem em casa e já ninguém consegue viver sem ele. Existem muitas razões pelas quais este tipo de cozinha é tão popular.

Em primeiro lugar, para velocidade Aquele com o qual os alimentos são cozidos e o segundo é para leveza. É bom poder comer batatas fritas sem culpa, e graças a elas você pode saborear diversas iguarias, todas bastante leves.

Porém, nem tudo pode ser colocado dentro da fritadeira, por exemplo, se você colocar isso, poderá dizer adeus imediatamente, pois Isso vai derreter Dentro dele você fará um desastre. É disso que estamos falando.

Fritadeira de ar: Quaisquer recipientes que possam ser colocados dentro dela

Antes de falarmos sobre os recipientes que nunca podem ser colocados em uma fritadeira, queremos falar com você sobre aqueles que não podem ser colocados. Você pode colocar Sem problemas. Primeiro, saiba que se você quiser usar Papel manteiga Para forrar o cesto, nunca poderá utilizar o cesto que se encontra num forno fixo ou ventilado, mas terá que adquirir o cesto especificamente concebido para esse aparelho. Além disso, você pode utilizar todos os recipientes projetados especificamente para a fritadeira, conforme indicado no rótulo.

Além disso Você pode comprar Sem problemas, recipientes de barro, vidro (só se forem usados ​​no forno), ferro fundido, aço inoxidável (só se totalmente cobertos com estes materiais), pirex, papel manteiga, alumínio e por fim silicone. Certifique-se sempre de que a substância é única e exclusivamente a descrita e, caso haja partes de outros ingredientes, faça uma pesquisa online antes de utilizá-la.

Fritadeira Air: Não coloque este recipiente ou ele derreterá

Volte para nós, se não quiser ver o caos dentro de você Fritadeira de arabsolutamente não coloque eu Recipientes de cerâmica com decorações É aplicado porque este se dissolve e torna o alimento venenoso. É diferente se o seu pote for totalmente de cerâmica mas sem motivo, porém, você pode ficar do lado seguro, mesmo que seja sempre aconselhável usar vasos de cerâmica. específico Para a frigideira.

Por fim, só para fazer uma pequena revisão sobre este dispositivo Você não será capaz É extremamente importante guardar recipientes de madeira e plástico, todos os recipientes da linha Tupperware e recipientes de papel dentro deles, pois podem pegar fogo. A frigideira é um eletrodoméstico excepcional, basta saber utilizá-la e seus pratos ficarão uma delícia.