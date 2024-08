Alberto Matano e Ricardo Mannino, lindas fotos do verão foram compartilhadas nas redes sociais

Alberto Matano retornará à telinha com La Vita, da Diretta, no dia 9 de setembro. Enquanto isso, ele aproveita os últimos dias de verão com o companheiro Ricardo Mannino.

Também para Alberto Matano Estes são os últimos dias de férias antes de retornar à Rai 1 com seu programa La vita in diretta. Durante estas semanas, o anfitrião decidiu desligar-se e passar algum tempo em vários locais, incluindo Ensidonia, Pantelleria, Savelleteri, Tropea e Siracusa. Férias que ele não tirou sozinho, mas sim em boa companhia, ou seja, com o homem da sua vida Ricardo Mannino. As fotos compartilhadas pelo próprio anfitrião nas redes sociais são muito fofas, fotos nas quais é possível perceber todo o amor que existe entre os dois.

Alberto Matano e Ricardo Mannino, um verão cheio de romance para eles

Isso foi em junho de 2022, período entre Matano e Mannino Civilmente unidos Diante de centenas de amigos e com Mara Venere desempenhando o papel mais importante, o de administradora do evento.

União veio depois de gastos 15 anos morando um ao lado do outro. Logo após o casamento civil o casal partiu para orientação Pantelária Para lua de mel. Esta é a ilha que ambos amam tanto que optaram por visitá-la novamente neste verão e ali passar alguns dias em total relaxamento.

Durante uma entrevista há algum tempo, Alberto Matano revelou: “Nunca usei máscaras. Tive relacionamentos com meninas que duraram até conhecer meu atual marido. Eu tinha uma longa história com uma garota em particular. Você acha que ainda estamos muito próximos. Um grande amor que com o tempo se transformou em um sentimento especial e único.”

Quanto a Riccardo Manini, sabemos que é assim que funciona Advogado de cassação Ele é seis anos mais velho que Matano. Era 1990, ano em que se formou na Universidade La Sapienza, e ele é um homem que aproveita o tempo livre sempre que tem oportunidade. Exercício.

Por outro lado, Alberto Matano tem 51 anos e há 6 anos que a vemos acolhendo o TG1 às 20h, ou seja, de 2013 a 2019. Quando terminou a sua aventura especificamente atrás do balcão de informações, começou a acolher La Vita em Diretta que é um programa que lhe permite obter excelentes resultados do ponto de vista do público.

Na verdade, Matano rapidamente se tornou o líder de seu horário com um programa que retornará no dia 9 de setembro.