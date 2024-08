Festival de Música de Verão de Lagos – MMFEST

Este evento, na sua segunda edição, volta a promover a educação musical, através de oficinas que decorrem ao longo dos cinco dias e atendem a diferentes gostos e experiências. Sob a supervisão de Edgar Caramelo e durante 33 horas, os participantes podem optar por destacar instrumentos como voz, piano, saxofone, trompete, trombone, bateria, guitarra, baixo e violoncelo, com possibilidade de aprender também flauta doce, clarinete e vibrafone, entre outros. As atividades decorrem na Escola Básica Naus e destinam-se a quem está a dar os primeiros passos, bem como a quem pretende ampliar os seus conhecimentos musicais. As inscrições estão abertas até 12 de agosto para maiores de 12 anos através do A Formulário on-line.

Durante o dia (10h00-13h00 e 14h00-17h00), serão proferidas palestras e debates sobre diversos temas relacionados com a música desenvolvidos a partir do século XX, como história, movimentos culturais, instrumentos musicais e estética, bem como troca de conhecimentos. Vivências entre profissionais da música do mundo do entretenimento e aulas de instrumentos para trabalhar os aspectos técnicos.

As noites a partir das 19h30 serão dedicadas às festas do festival que decorrerão na Praia da Luz junto ao castelo. São cinco dias de apresentações musicais dos mais diversos estilos e gêneros, desde a sonoridade vibrante do jazz e da bossa nova até o ritmo contagiante do reggae, funk, hip-hop e pop. Os artistas participantes na segunda edição do Lagos MMFEST são Sunset Jazz Session, LANA GASPARØTTI e Panda Collective (22 de agosto); José Martin, OLL SMALL e Mistura Fina + Edgar Caramelo (23 de agosto); Ricardo Jesus Dio, Arugua e Guidan (24 de agosto); Sunset Jazz Session, Dixie’s Land OLL e Lagos Light Orchestra (25 de agosto); e apresentação dos alunos do workshop, Marta Lima e Os Kombutas (26 de agosto).

O Lagos MMFEST – Festival de Música Moderna é uma organização filiada na Orquestra Ligeira de Lagos que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, das Dioceses de S. Gonçalo, Luz e Odiáxere, da Direção Regional Cultural do Algarve e do Grupo Gil Eanes das Escolas.