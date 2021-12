Atlético de Madrid: João Félix na largada

Os dias de João Félix no Atlético de Madrid estão contados. A janela de transferência do próximo mês verá o jovem de 22 anos encerrar seu relacionamento com Rojiblancos.

A comitiva de João Félix está procurando maneiras de tentar persuadir o Atlético de Madrid a lhe oferecer uma transferência, para mim ComoMesmo que o clube não tenha planos de fazer isso no momento. Os traços de João Félix não condizem com o estilo de jogo de Simeone e isso impede-o de se mostrar da melhor forma.

João Felix está fora?

2019 Golden Boy veio do Benfica para ingressar no Atlético como o negócio mais caro da história do clube. Mas com o Atlético, ele só deu alguns lampejos do grande jogador que é. Em vez de desenvolver seu talento, o estilo de Simeone o forçou a se concentrar nos aspectos que o impediam de jogar o seu melhor. Além deste problema tático, ele lutou contra lesões durante os três anos no Atlético.

O Atlético pagou 127 milhões de euros por João Félix em 2019 e não quer deixá-lo sair por menos. No entanto, ser expulso da Liga dos Campeões na fase de grupos seria um golpe para o dinheiro. A venda do craque português, que pretende ingressar num clube onde possa mostrar o seu potencial, proporcionaria um ganho bem-vindo e compensaria as eventuais perdas caso fosse eliminado na Europa.