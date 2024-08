41.º Festival de Teatro de Almada apresenta-se em Portugal – Notícias dos Institutos Culturais

Hoje foi apresentada à imprensa a programação da 41.ª edição do Festival de Almada, o mais importante festival internacional de teatro em Portugal. De 4 a 18 de julho chegarão às cidades de Almada e Lisboa espectáculos e conferências vindas de todo Portugal, mas também de França, Espanha, Itália, Inglaterra e Líbano, como “Sans Tambour” no Théâtre des Bouffes du Nord, dirigido por Samuel Achache, ou “Running” do libanês Hanan Haj Ali. Este ano o festival dedica também uma parte importante da sua programação aos 50 anos da Revolução dos Cravos, que democratizou Portugal, nomeadamente com “Salgueiro Maia: Mapeando um Monólogo”, de Ricardo Simões, dedicado ao capitão do exército que no dia 25 de Abril, Em 1974, liderou uma coluna de tanques blindados que entrou em Lisboa para exigir a derrubada do ditador Marcelo Caetano.





Como todos os anos, o teatro italiano estará muito presente em Almada, desta vez também com dois espetáculos organizados graças à colaboração com o Instituto Cultural Italiano de Lisboa. Esta é Crise de Nervo, três peças de um ato de Anton Chekov reunidas e dirigidas por Peter Stein com o Teatro de Milão e uma coprodução do Teatro Biondo de Palermo. E depois a tão esperada A Tempestade, de William Shakespeare, na famosa tradução napolitana de Edoardo De Filippo, e uma encenação da histórica companhia de marionetas Carlo Cola & Sons e com as vozes das personagens gravadas pelo próprio Edoardo pouco antes da sua morte .



