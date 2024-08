Oliviero Toscani: “Sofro de uma doença incurável, mas vivi bem e não tenho medo da morte”.

“Vivi muito e bem. Tive sorte. Não sei quanto me resta.” Fotógrafo e criador internacional Olivero Toscani, 82 anos, falando sem filtros sobre a doença que se abateu sobre ele. Ele revela que não há cura. Em longa entrevista ao jornal Corriere della Sera, ele fala sobre sua vida e revela que perdeu 40 quilos em um ano: “No final de junho acordei com as pernas inchadas e comecei a ter dificuldade para andar. No hospital, eles me diagnosticaram com um problema cardíaco.”







Toscani então fala sobre os exames que se seguiram até o diagnóstico: “Amiloidose. Na prática, as proteínas se depositam em determinados pontos vitais e obstruem o corpo. E você morre. Não há cura.” E novamente: “Não sei quanto me resta”.

“Em outubro também tive pneumonia viral e Covid, então me puxaram pelos cabelos. E também acho que estive morto por alguns minutos.” Mas “Não tenho medo da morte. Contanto que não faça mal. Depois acrescenta: vivi muito e bem, e sou muito mimado. Nunca tive mestre, salário, Eu sempre fui livre“.





Oliviero Toscani com sua família em 2015

Está claramente focado na fotografia: “Já não tenho vontade – diz – libertei-me de tudo”. Mas “me arrependo das coisas que não fiz, não das coisas que fiz”.

“A ideia de envelhecer não existia. Até outro dia eu estava assim, trabalhando como se tivesse 30 anos. Aí acordei uma manhã e de repente tinha 80.

Toscani então explica que gostaria que as pessoas se lembrassem dele por seu comprometimento. Ele explica que o trabalho do qual mais se orgulha é o realizado no massacre de Santa Anna di Stazzima.

“Sempre fui particularmente sortudo e afortunado, estou dizendo isso mesmo (…). Viver assim não me importa. Preciso ligar para meu amigo Kabato, eu o conheço desde que ele era criança. De vez em quando. E então eu sinto isso.”