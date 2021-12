Macbeth por Verdi no La Scala, transmitido ao vivo pela Prima- Corriere.it

a partir de Enrico Girardi

La Prima della Scala vive com os comentários de nossa crítica

Ele vai ao palco hoje na Rai1 das 17:45 la antes do Scala, Macbeth por Verdi

Interpretados por Luca Salsi, Anna Netrebko, Francesco Meli e Eldar Abdrazakov, são nomes hoje conhecidos do povo de Sant’Ambrogio Scaligero porque todos participaram deles em várias ocasiões. Sua atuação é dirigida por Ricardo Chile À frente da Orquestra da Casa. enquanto direção David Livermore. Corriere.it seguirá o show, Tragédia em quatro atosMinuto a minuto com os comentários polêmicos do nosso crítico Enrico Girardi.

21,55 Doze minutos de aplausos, mas algumas boas notícias para o diretor David Livermore

21,45 O final final, com uma restauração da cena da morte de Macbeth, confirma tudo o que foi ouvido até agora. Nível de Macbeth. Aplausos Sim, sem vitória!

21,25 O papel do governante absoluto no sofrimento alucinatório não é, obviamente, proporcional aos vocais de Netrebko, mas as sopranos russas dão uma lição de profissionalismo, técnica e sensibilidade que só deve ser elogiada, embora algumas delas não sejam perfeitas harmonia. aplauso

21,16 Aqui está o cenário do sonambulismo. Anna Netrebko joga de tudo.

21,12 O “Macduff’s Scene and Aria” de Francesco Melli apresenta belas cores e um artesanato musical limpo, além de um merecido anel de tenor. Capalita também era boa, heróica, mas não pandey.

21,05 Introdução ao quarto capítulo do maravilhoso coro de partir o coração "Patria oppressa". Aqui, também, Chailly não deixa nada, mas controla os tempos, cores e dinâmica de uma forma implacável. Ótima disciplina para os trabalhadores do coro. aplauso

21,00 O capítulo final de Finale III mostra Macbeth e a Dama juntos mais uma vez: um dueto em que Salsie pode aproveitar seu volume absoluto enquanto Netrebko luta, enquanto garante o que deve. Agora o capítulo final pode começar.

20,44 Na cena principal das aparições que abrem o Finale III, Luca Salce encontra acentos convincentes e retórica louvável em “O Piano” e “Casa”.

20,37 As danças escritas para a Ópera de Paris (no sentido de trabalho interno) parecem mais novas (no sentido de trabalho interno) do que a dança tradicional. A coreografia de Izralov é excelente nesse sentido. Muito bom Chailly e orquestra!

20,30 Depois de um início irresistível, o coro de mágicos impressiona em “Three Times Meow”!

19,36 O show merece uma carta para s. Vou me limitar a dizer que a alta tecnologia aqui é a ferramenta explicativa final. Não está entendido! tempo de intervalo. Vejo você no capítulo três.

19,34 O internato, a visão e o fim são uma parte essencial do negócio. A escola fantasma interna e a leitura do Chile confirmam isso muito bem. Perdemos o momento em que toda essa tensão encontra sua saída. Esta salsa disciplinada luta um pouco mais do que o normal.

19,18 Depois dos Assassinos, o grande momento de Banquo que Eldar Abdul Razakov aproveita porque mostra um estilo afiado e calmo. Linda linda “como se estivesse caindo do céu”! E as notas altas que não gritavam lindas. Uma pena que seu personagem tenha que morrer tão cedo ..

19,18 Depois dos Assassinos, o grande momento de Banquo que Eldar Abdul Razakov aproveita porque mostra um estilo afiado e calmo. Linda linda "como se estivesse caindo do céu"! E as notas altas que não gritavam lindas. Uma pena que seu personagem tenha que morrer tão cedo ..

19,00 Simplesmente não há o suficiente para tornar o incrível Finale I parte do time. Mas isso não aconteceu. De fato, a sensação de pavor pela morte de Duncano é poderosa e poderosa, mas a reação é elegante .. Quão bela é a sua “raiva” !!! 100% verde! Bem, o refrão é forte, mas não áspero.

18,56 Em Grand Scene e Duet, Chailly mantém uma tensão inteiramente interna que ajuda os vocais do par a permanecer na mesma dimensão psicológica. Netrebko está ainda melhor!

18,42 Que bom que o backstage rally chega “sem problemas”, sem o peso clichê de certas atuações de “Verdi I”! O diálogo entre os cônjuges é eficaz em sua amargura. Agora vem a dupla ..

18,37 Primeira Cavatina da Sra. Aparência inesquecível Anna Netrebko parece estar a tentar escurecer o tom .. A voz “dança” um pouco mas quando consegue “ligar” ouvimos o Netrebko que conhecemos. Melhor na cabaleta do que na cantabile que a precede. Aplausos e algumas vaias.

18,25 Contraste notável com o tempo na parte grande 2: um clipe introdutório apresenta a dupla Macbeth Banquo, ansiosa para tornar o diálogo mais sombrio e sutil do que os estentóreos. No palco do triunfo estão os arranha-céus que se refletem uns nos outros. Confira o coro final das bruxas.

18,17 Não há nada de mágico no coro de mágicos que é frequentado por tantos.

18,11 Introdução de cena aberta mostrando um assassinato (por Duncano?) Com antecedência. Uma voz muito gentil na orquestra …

18,04 Macbeth. Longos aplausos ao Presidente Mattarella, com muitos pedidos de “aparecer” … Agora aplaudimos Mamili … até com emoção. O público canta …