Os bastidores que fazem a Itália tremer – Libero Quotidiano

Elodie Ele deslumbra a todos durante as filmagens do calendário Pirelli: um filme de bastidores, publicado por ela Piergiorgio del Moro (Diretor do projeto), mostrando alguns momentos da filmagem. A cantora italiana está na praia das Ilhas Keys diante das lentes de Ethan James Green. Junto com o artista estão também os outros heróis do calendário, de Vincent Cassel a Simon Ashley. Nas últimas horas, a cantora também compartilhou o vídeo em que apareceu durante as filmagens, completamente nua e sensual. Nas poucas molduras disponíveis para ela, você pode ver seu corpo escultural, seus quadris e seu olhar provocante.

Ex-aluno de amigos Ele havia anunciado sua presença no calendário Pirelli para 2025 publicando um pequeno videoclipe no qual se mostrava vestindo um roupão de banho durante as filmagens. Porém, nas novas fotos, Elodie parece completamente nua e mais sensual do que nunca. “Eu me amo e meu corpo me ajuda a me expressar. Não acho que fazer sexo seja pecado”, disse ela há pouco. “Sei que me exponho a críticas quando estou nua no palco, mas estou. muito forte nesta escolha para mim.” A excitação sexual é vibraçãoAlgo que ilumina, uma tensão que antecede a ação: uso meu corpo como performer, para mostrar minhas escolhas.”