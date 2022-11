“Você deixou um grande vazio”, um luto doloroso para o protagonista de Homens e Mulheres

Homens e mulheres – Newsby.it – ​​​​Fotos da web

Um luto terrível para o ex-tronista, campeão da última temporada do programa Maria De Filippi, homem e mulher. Mensagem comovente, confiada às redes sociais: os muitos fãs reunidos em torno do ex-tronista da transmissão do Canale 5.

Você foi longe demais e deixou um vazio enorme dentro de nós.tronista anterior escreveu de homem e mulher nas redes sociais. Há alguns dias, um terrível luto perturbou sua vida e a de seus familiares.

Durante a última temporada – na primeira parte – foi um dos protagonistas mais seguidos e comentados de Maria De Filippi, homem e mulher. Na transmissão concebida e conduzida pelo apresentador Mediaset no Canale 5, ele desempenhou o papel de tronista, mas por pouco tempo, pois sua aventura nos estúdios de Cologno Monzese não durou muito por desclassificação.

Falando sobre o tronista anterior da temporada 2021 para homens e mulheres, Joel Milão. Como os telespectadores do popular programa transmitido todos os dias no Canale 5 devem se lembrar, a equipe editorial de Maria De Filippi “pegou” o tronista. Durante um baile com um dos pretendentes, pediu a este último que se afastasse das câmaras e nas redes sociais os dois trocaram mensagens com contas de amigos. Obviamente, eventos que violaram o regulamento.

A dramática mensagem de Joel Milan

De qualquer forma, Joel Millan – que sempre se desculpou com Maria De Filippi e a equipe editorial da homem e mulher Seu gesto – ele permaneceu no coração das pessoas comuns. Tanto é assim que neste verão se falou muito sobre seu emocionante retorno, uma espécie de segunda chance, que claramente não se concretizou. Porém, nessas horas, muito se fala sobre o ex-tronista devido à dramática notícia. A ex-estrela do Tronista deu a notícia nas redes sociais com estas palavras:Mais uma vez, a vida me ensina que tudo pode mudar de um momento para o outro. Você foi longe demais e deixou um vazio enorme dentro de nós. Sem palavras, meu priminho: só lágrimas. Mas suas lembranças encherão meu coração e me darão forças para continuar..

nos últimos dias, Emanuel Pequeno, um jovem de dezoito anos, perdeu a vida em um acidente de motocicleta em Villanova di Camposampero, na província de Pádua, no Veneto. Emmanuel era primo de Joel Milan e os dois eram muito próximos, a ponto de para o ex-tronista ser como um irmão mais novo. O jovem, aos oito anos, perdeu a mãe devido a uma doença incurável.

Nos últimos dias, notícias chocantes

Nos últimos dias, um luto terrível abalou o programa e faleceu uma grande audiência televisiva: Luigi, o histórico cinegrafista do programa Maria De Filippi. Ele colaborava com o programa há anos e foi Ida Provenzano, a histórica editora de programas da esposa de Maurizio Costanzo, quem tornou a notícia pública. Numerosas cartas de condolências, incluindo as de Gianni Spirti e Ida Platano.

Ida Provenzano escreveu nas redes sociais: “É difícil conhecer pessoas como você na vida, gentis, sorridentes, puras. […] Eu sempre levarei você em meu coração. Eu esperava por um milagre porque o mundo notório de hoje precisa de alguém como você! Louis.