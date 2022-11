Cristiano Ronaldo em NFTs com a Binance após se despedir do Manchester United

Campeão português aposta em fichas não fungíveis: “Foi importante para mim criar algo memorável e único para os meus adeptos”

Quantas notícias Cristiano Ronaldo teve nas últimas semanas? Do Mundial do Qatar com Portugal à rescisão consensual com o Manchester United, até à entrada no mundo dos NFT. De fato, nos últimos dias, o ex-campeão da Juventus, graças a um acordo plurianual com a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, apresentou seu primeiro conjunto de tokens não fungíveis. O lançamento é apoiado por uma campanha de marketing global estrelada por CR7, com o objetivo de fornecer ao seu público uma introdução à Web3 por meio do mundo dos NFTs.

NFT CR7 – Todos os fãs e admiradores de Cristiano Ronaldo (que chegou aos 500 milhões de seguidores no Instagram, ninguém como ele) vão poder comprar as suas 7 figuras animadas, que representam momentos marcantes da sua vida, desde a infância aos seus melhores golos. O conjunto é dividido em quatro níveis de raridade: Normal (N), Raro (R), Extremo Raro (SR) e Extremo Raro (SSR). Os 45 principais tokens não fungíveis por valor (5 tokens ultra-raros e 40 tokens ultra-raros) foram premiados em um leilão de 24 horas no Binance NFT Market. Os preços começam em 10.000 Busd (Binance Us Dollar, uma stablecoin atrelada ao dólar americano; $ 1 por unidade está disponível na reserva) para ssr e de 1.700 Busd para SAR. Os restantes 6.600 Nft (600 re 6.000 n) são oferecidos no Binance Launchpad, começando em 77 Busd para escassez regular. Quem adquirir os tokens não fungíveis também receberá outros brindes, proporcionais ao seu nível de raridade a partir de uma carta pessoal assinada por Cristiano Ronaldo para acesso gratuito a uma Caixa Misteriosa de edição limitada. Novos usuários podem solicitar isso fazendo login na Binance. Cada caixa oferece uma chance de ganhar um dos dois designs exclusivos CR7 Mystery Box NFT. READ O Retorno da Propriedade Kilimanjaro - Gabinete de Imprensa da Rai

“Algo único para os fãs” – Cristiano Ronaldo comentou com grande entusiasmo sobre o lançamento de sua piscina NFT: “Para mim, era importante criar algo memorável e único para meus fãs, porque eles são uma parte importante do meu sucesso. Com a Binance, consegui construir algo que não apenas personifica a paixão pelo jogo, mas recompensa os torcedores.” Por todo o apoio que eles me deram ao longo dos anos.” E já nos últimos meses, o campeão português deu a conhecer o seu palpite: “Sei que os adeptos vão gostar do grupo tanto quanto eu. Trazer experiências e oportunidades inéditas graças a esta plataforma é algo de que queria fazer parte.” Novos projetos, novas estratégias e NFTs estão cada vez mais no centro da visão de marcas e atletas.” Acreditamos que o metaverso e o blockchain são as duas coisas mais importantes que podemos fazer.” He Yi, cofundador e CMO da Binance , disse: “Estamos honrados em fazer parceria com Cristiano para ajudar mais pessoas a entender o blockchain. E mostrar como estamos construindo uma infraestrutura Web 3 para esportes e entretenimento.”

23 de novembro – 13h02

