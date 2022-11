O que fazer no fim de semana em Udine e arredores, 25, 26 e 27 de novembro de 2022

Conferências, concertos, reuniões e apresentações. E sobretudo, a magia do Natal, que se aproxima. O fim de semana, como sempre, é agitado para os friulanos. Um último fim de semana de compras, devido ao alinhamento com Sexta-feira pretamas também (e sobretudo acrescentamos) com a recorrência do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Na verdade, existem muitos mais eventos Concebido por administrações municipais ou associações locais para dizer, mais uma vez, “Não à violência contra a mulher”. Mas mais um dia a marcar no calendário, desta vez o dia 26, é dedicado a uma doença com 300 mil casos em Itália à qual deve ser dada a máxima atenção. Vamos falar sobre Mal de Parkinson E para lembrar os pacientes e seus familiares, Udine se apresentará em uma conferência com a presença de profissionais e profissionais da saúde.

Voltando ao clima natalício, é impossível não falar da exposição por excelência dedicada a esta época. Na sexta-feira, dia 25, de fato, abre no Centro de Exposições de Udine e Gorizia Fieri em Martiniaco “idéiaE continuando no tema das festividades, mesmo que não relacionadas diretamente com o Natal, as barracas Santa Catarinaa tão aguardada data histórica que para Udinese e Friulians representa a verdadeira contagem regressiva para o fim das festividades de final de ano.

Música

Então grandes eventos aguardam na Udinese, mas não apenas, neste fim de semana. Tony HadleyO antigo Spandau Ballet decidiu, de facto, celebrar o 40º aniversário da sua carreira em Udine com um grande concerto que terá lugar este domingo no Teatro Novo Giovanni da Udine. E ainda é o “teatro” da cidade que vai receber, desta vez no sábado, um concerto”Os sóis da Europa!Festival de Artes de Línguas Minoritárias.

Por fim, os jovens campeões do Fagagna para mais um encontro organizado pela SimulArte no âmbito do projeto “Música para todos”. No quarto de Vittoria desta vez a jovem e talentosa pianista será a convidada Alessandro Del Gobo

Festivais e degustações

Percorrendo o típico encontro semanal do que fazer no fim de semana em Udine e arredores, não faltam oportunidades para festejar. Acontece por exemplo um Vinzone com retornoPurcit in staiare“, mas também Pauloro, apostam também na “santificação” do porco e de todas as iguarias a ele associadas. Também festa em Torsa di Negócios As Albini comemora os 55 anos de fundação do grupo local. Por fim, todo o dia é dedicado ao vinho organizado para o domingo na sugestiva localização do Castel Canusio em Cividale del Friuli para “copos de história“.

namoro e arte

Fim de semana não falta Conhecimento. Como aquela organização no Mosteiro Rosazzo onde o livro “vento de sedaPelo escritor de viagens Daniel Ventola. Pasolini e Toroldo Então é o documentário que será exibido neste sábado em Sedegliano com a introdução musical de Domenico Clapasson.

Para todos os amantes da arte então, é imperdível, assim como muitos Exposições Os agendamentos estão em andamento Antonio Canova No bicentenário da morte do grande escultor. Da arqueologia industrial, mas sobretudo do futuro, em Villa Chiozza di Cervignano falamos da famosa Amideria Chiusa. Aqui, a administração municipal e os planejadores organizaram uma conferência dedicada ao local rico em história.

Finalmente, mas certamente não em ordem de importância, este fim de semana é o início da rica programação depuro adventoonde a magia do Natal recebe os turistas todos os fins de semana até 18 de dezembro, imergindo-os na natureza de conto de fadas de Valbrona entre as trilhas para caminhada e a rica programação dos apartamentos.