Mauro Corona Ele confessa e fala sobre sua relação com a limpeza do corpo. Em entrevista a uma emissora de rádio, o escritor, convidado regular do programa Papéis brancos Sobre Bianca Berlinguer, ele disse: “Lave aquele pedacinho ali porque nunca se sabe, guarde aquela área ali”. No entanto, muitos se perguntaram por que Corona decidiu se lavar tão raramente. Seu objetivo é claro: manter o pH da pele.

Em seguida, o mesmo escritor falou de uma relação difícil com a purificação do corpo pelos habitantes de Fagunt. Segundo o que foi dito no rádio, Corona vai ficar com a cueca por uma semana, depois troque. O mesmo vale para as meias que você guarda por 20 dias. Ele disse: “Se você quiser, vamos fazer o teste em locais públicos onde as pessoas me sintam”.

Em suma, Corona no rádio confirmou o que já foi noticiado na televisão berlinense. Mas, apesar de sua falta de interesse pela higiene corporal, Corona continua sendo um convidado querido da CartaBianca, e suas rupturas com Berlinguer agora são cult. Certamente suas declarações no rádio logo serão substanciais até mesmo na Carta Branca onde talvez ele acrescente outros detalhes…