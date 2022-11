Câncer, se for uma história importante, sem segredos. O horóscopo de hoje é terça-feira, 29 de novembro

Horóscopo do Barba Negra hoje, terça-feira, 29 de novembro

Áries. 21/3 – 20/4

O sentimento dominante hoje é a amizade: com os amigos partilham-se ideais baseados na igualdade, na justiça social e na transparência. Algumas compras descuidadas por causa da extravagância do grupo, mas você também não é diferente.

boi. 21/4 – 20/5

Desilusão com uma compra online: visto em primeira mão, o item ou peça de roupa em questão acaba sendo menos atraente do que parece na foto. Medos e inseguranças no amor: se existe, você tem medo de perdê-lo e, se falta, você tem pressa em encontrá-lo.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Um dia tão arejado quanto sua personalidade brilhante e leve, graças a um belo trígono lunar que convida à sociabilidade e à felicidade. Surpreendido por novos estímulos, entre reuniões, contactos e iniciativas, mostra facilmente o teu melhor lado.

Câncer. 22/6 – 22/7

Se você está vivendo uma história que considera importante, não deve haver segredos entre vocês. Mostre sem vergonha o que está em seu coração. Nos tempos livres, sim, para um passeio pelo centro e umas comprinhas para repor o guarda-roupa.

Leão. 23/7 – 23/8

Relacionamentos importantes persistem, apesar dos problemas do momento; O trabalho é sempre mais exigente e a casa nunca tão organizada! Se você tem dívidas para resolver, é uma boa ideia arregaçar as mangas para se livrar delas.

Bakr. 24/8 – 22/9

Você deve conduzir seus negócios com muito cuidado e com uma boa dose de humildade, ajustando o passo ao longo da perna. Sua privacidade irá protegê-lo de situações embaraçosas causadas por fofocas infundadas.

Escala de peso. 23/09 – 22/10

Se ainda não o fez, atualize suas ferramentas de trabalho adquirindo equipamentos mais modernos. Boas oportunidades online. Cumplicidade com o parceiro, partilha de ideais, esperanças e emoções. Sim para uma viagem juntos.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Lua em quadratura e Urano reverso: Todas as pequenas mas irritantes reversões do dia podem ser explicadas com uma simples olhada nas efemérides. Em qualquer um que se aproxime de seu parceiro, você vê uma ameaça em potencial e imediatamente o ataca com piadas cáusticas.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Amigável Lua em Mercúrio e Vênus em seu signo que te faz sair para conhecer pessoas e descobrir algo novo que sempre te excita. A forma física é castigada, com overclock do sistema nervoso ou, inversamente, uma forte sensação de cansaço.

Capricórnio. 22/12 – 20/01

No seu tempo livre, é melhor focar no seu bem-estar: conforme você se move, você começa a se reabastecer e seus músculos também recuperam força. Até a estética precisa ser reestilizada, e a pele e os cabelos precisam de mimos e cuidados especiais.

Aquário. 21/01 – 19/02

Humor alegre e ajuda. Você competirá com amigos para se apoiarem, dando vida a respeitáveis ​​iniciativas sociais. Brigas na família Após um acontecimento inesperado, não é fácil conciliar as necessidades de todos.

peixe. 20/2 – 20/3

A regra dos latinos é a virtude no meio. Acabe com as aspirações excessivas, mas não desista demais por medo de um desafio. As emoções são mantidas sob controle, se uma discussão irromper às vezes, você simplesmente a deixa fracassar por conta própria.

