Liguei para ele de forma incoerente e discutimos, depois voltamos a ser amigos como antes – Corriere.it

Até alguns anos atrás, as brigas na televisão não eram tão frequentes. É também por esta razão que o confronto direto entre Toto Cutugno e eu no Dopofestival conduzido por Elio causou tanto rebuliço. Isso foi em 2008. Tarde da noite ele estava lutando e a certa altura eu apontei para Toto Cutugno que ele estava desafinado. Abra redes sociais. Cotogno caminha ameaçadoramente em direção à estação dos jornalistas e se dirige a mim: “Mas quando você vai se aposentar? O que você disse é apenas…»». O público no salão vaia e Elio pode intervir por medo de confronto físico. Eu meio que esperava por isso. Houve alguma faísca há alguns anos no “Record Summer” em St. Vincent. Não perdi a coragem e admiti, com um sorriso, que estava muito interessado em vê-lo actuar perante o público nas antigas repúblicas soviéticas, onde lhe pagavam demasiado. Em suma, tolero a agressão sem retribuir os insultos. Ray acha adequado repetir o confronto na noite seguinte, no horário nobre. gravação de audição de pico.

As brigas atraem mais que as canções. Bodo, chocado, afirma que o público agora está intoxicado por esse tipo de televisão. Aprendi ao longo dos anos que aparecer na TV sem reagir é uma estratégia que funciona. E no dia seguinte, nos bares, as pessoas competem para lhe servir café. Nos bastidores, com Cutugno, excelentes relações. Nós nos perdoaremos nos próximos anos. Na verdade, muitas vezes procurei por eles com Cutugno. Refiro-me a um episódio de Scherzi a Parte. em conluio com a administração correio Criamos uma página intitulada: “Toto Cutugno scam record”, onde seu último álbum foi criticado por definir o artista como um “improvável jogador errante”. Era por volta da meia-noite e a Rádio Kiss Kiss apresentava Cutugno. A página falsa foi mostrada para correio. eu tenho branqueamento. Naquele momento o telefone tocou. Aumentei a dose. Até chegar o lançamento «Você está em Scherzi a Parte», ele estava feliz demais para ficar com raiva. READ Terra Amara avança, Demir fica cego de raiva: eles atacam