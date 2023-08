Portugal – Missa de abertura marca o início da Jornada Mundial da Juventude “Para Todos”

(ANS – Lisboa) – “Estamos aqui nesta cidade que é sua.” Estas são as palavras do Cardeal Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, ao iniciar a Missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa.

E os peregrinos começaram a deslocar-se horas antes do início da missa, e afluíram às ruas da cidade, em direção à Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, bem no coração de Lisboa. Uma forte equipe de segurança, que funcionou perfeitamente, garantiu a todos o acesso rápido ao local.

Com um programa de entretenimento rico e variado, a alegria juvenil foi evidente durante todo o evento. Bandeiras de muitos países, danças, canções e sorrisos. Muitos sorrisos. Dom Bosco sentiu-se em casa.

E este é o desejo que Dom Clemente dirigiu a todos: “Olá a todos! Bem-vindos também à dimensão ecumênica, religiosa e de boa vontade que se reúne nestes dias. Desejo que se sintam em casa nesta casa comum onde viveremos o Dia Internacional. Bem-vindo.”

Partindo do Evangelho da Visitação, Dom Clemente sublinhou a importância da viagem. O percurso que os jovens fizeram para estar em Lisboa e o percurso que é a vida, encarando cada dia como uma nova etapa. Tal como Maria que o carregou no seu ventre, o Patriarca de Lisboa exortou os jovens a levarem Jesus aos outros: “Assim serás, nesta pressa sem preocupação, como quem partilha o que tem. O que o trouxe aqui e o que você traz, você acrescentará graça nos dias de hoje!”

Concluindo a homilia, Dom Celemente convidou os jovens a aprender “com Maria a cumprimentar a todos. Pratiquemo-lo intensamente durante os dias deste Dia Internacional da Juventude”.

E este espírito de comunhão é precisamente o que afirmou um jovem do Movimento Juvenil Salesiano da Espanha: “Às vezes pensamos que para rezar bem precisamos estar sozinhos, mas aqui entre milhares de pessoas, de diferentes países, com pessoas que você não gosto”. “Não sei. A oração congregacional e a celebração em congregação são muito fortes.”

A Missa foi animada pelo Coro e Orquestra da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, constituída por centenas de jovens de todo o país e coordenada pela Diretora Joanna Carneiro.

A Recepção do Papa na quinta-feira, 3, e a Via Sacra, na sexta-feira, 4 de agosto, estão programadas para acontecer no mesmo local.

A Jornada Mundial da Juventude realiza-se em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, e tem como tema: “Maria levantou-se e saiu correndo” (Lucas 1,39).