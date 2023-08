Aqui está uma foto da estrela turca

Can Yaman está de volta ao Instagram, encantando os fãs que há muito esperam por uma nova visão do sexy ator turco.



de volta Turquia para o funeral de seu avô, Yaman pode Ele passou alguns dias com sua família maravilhosa e encontrou sua mãe, Golten, e seu pai, Joven, prontos para abraçá-lo depois de vários meses. Em sua terra natal, Yamen é feito Presente para fãsmostrando-se à beira da piscina com toda sensualidade gloriosa.

Can Yaman, que estrela quente em Türkiye! (foto)

Yaman pode Apresse-se de volta para dentro Turquia, na época em que deveria reaparecer no set de Viola Come il Mare 2 para retomar o trabalho com Francesca Chillemi, devido a um luto repentino. O avô do ator turco faleceu e ele queria estar presente para sua família e sua namorada Mãe Gulten e Padre Guven. Os pais do astro turco se divorciaram há muito tempo, mas não o fizeram querer nada, como Yaman disse mais de uma vez quando falou e estava animado para unir sua família longe das divisões legais.

Graças a um ambiente cheio de amor e compreensão, a estrela turca conseguiu encontrar coragem para desistir da vida de advogado depois de estudar direito para se lançar no projeto de se tornar um ator consagrado. O projeto que até agora podemos dizer que atingiu a perfeição. PodeNa verdade, muitos residentes foram evacuados Séries turcas como Daydreamer e Mr Wrongpara se estabelecer depois disso na arena italiana e europeia Roxo como o marMas também globalmente com a nova série de TV Turku, No outono estará disponível na plataforma de streaming Disney+. Em andamento, Yaman também tem um projeto para assumir uma função Sandokanem um remake da popular série de TV da década de 1970, mesmo que as filmagens continuem atrasadas devido aos compromissos dos heróis.

Enquanto isso, em Türkiye, Pode Ele gosta de sua terra natal e se mostra em toda a sua glória com um A foto que o mostra em péCostas com costas, com um maiô de uma peça Piscina Pendendo sobre o Estreito de Bósforo. Uma foto de alto impacto visual, sem dúvida, e que rendeu algumas curtidas Instagram Onde a bela estrela turca está ausente há várias semanas. Com efeito, Yaman dedicou-se a umas merecidas férias na Sardenha, mas preferiu não partilhar nenhum dos seus dias entre discotecas e relaxamento no Polto Quato.