Caso da comediante Michela Giroud: forçada a deletar uma piada sobre Demi Lovato que se declara não binária

A cantora Demi Lovato anunciou em seu perfil no Twitter que ela éNão binário“E que a partir de hoje o pronome que ele quer saber será“ eles ”, que não representa“ eles ”na tradução italiana, mas se refere ao“ eles ”singular encontrado na língua inglesa. Então Lovato disse que não sente que não é mulher nem homem. Lovato quer ter sua parte, como a Feiticeira Otelma ”, comentou sarcasticamente a comediante Michela Giraud no Twitter, que também está entre as convidadas da primeira temporada de rindo alto.

Tuíte excluído de Michela Giraud sobre Demi Lovato

A piada, no entanto, gerou polêmica. O comediante então decidiu remover o tweet após receber inúmeras críticas. “Nunca passou pela minha cabeça que eu teria que fazer isso, mas eu deleto o tweet, especialmente porque um filme está saindo e lidando com questões LGBTQ que eu tenho um roteiro que claramente ainda precisa estudar. Em um tweet subsequente, ele escreveu uma resposta no Twitter.

O filme a que o comediante romano se referiu é O singular masculino, No Amazon Prime em 4 de junho. O filme conta uma história de amor como eu. “É claramente uma lição de vida e não um próximo filme. A lição é estudar e abrir os anexos que explicam o mundo LGBTQ porque se eles pedem para você estudar na terça, deve ser estudado na terça, não na quinta, que pode seja tarde demais, ”Jiro comentou.

