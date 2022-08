Lori del Santo e a cirurgia ela não pode mais esperar. história pessoal

Lori del Santo decidiu falar sobre si mesma e se despir durante uma entrevista, ela a viu nos últimos meses na ilha das celebridades e não foi fácil para ela, além disso ela também fala sobre esse processo que não pode mais ser. postergado.

Uma das mulheres de quem falamos muito ao longo dos anos é realmente Laurie del Santo, atriz, showgirl, diretora, fotógrafa, enfim, uma artista completa Que decidiu nos últimos anos se afastar dos holofotes por uma vida mais conservadora, até que decidiu Participação na última edição da Ilha dos Famososconduzido por Elari Balsey.

Assim Del Santo decidiu voltar ao jogo dezesseis anos após sua participação anterior no popular reality show onde venceu a edição de 2005.

Obviamente com a nova participação no programa que vê a localização em Honduras, Estamos de volta para falar sobre ela e muitas luzes estão focadas em sua vidaRecentemente, o programa de rádio concedeu uma entrevista a ela Não vai acontecer de novoapresentado por Giada de Missili, onde ela fala sobre seus projetos futuros, sua vida privada e sua experiência na realidade da sobrevivência.

Esta é a última experiência de Laurie del Santo na Celebrity Island Não foi bem rosatrouxe muito assédio para ela, principalmente de alguns competidores cujos dentes ainda estão envenenados, e enquanto conversava resolvi Remova um pouco de cascalho de seus sapatos.

Laurie conta como ela achava que tinha amigos que depois se transformavam em usuários, “Achei que tinha amigos como Clemente, Laura. Achei que desde que nos conhecemos no começo criamos uma atmosfera de confiança, mas não. Isso foi o suficiente para Nicholas Vaporidis Me cativou com algumas dúvidas infundadas e algumas vozes negativas para criar uma barreira intransponível.”

Laurie del Santo admite: ‘Ele me colocou contra todos’

Então, direto dos dentes de Del Santo explicando o que realmente é, Foi (Nicolas Vaporidis) que espalhou esses rumores, e ele disse que eu disse coisas contra eles. Ele concordou com Carmen e Tavasi em não votar entre eles. Eu disse a ele que os outros casais queriam aprovar e votar nele. Ele disse isso, Isso foi o suficiente para me colocar contra todos os outros.”

Uma situação que lhe custou caro na ilha Isso não lhe deu bons momentos, mas mesmo quando ela está de volta à vida privada da mulher, há algumas situações desconfortáveis ​​para resolver, como uma operação de curto prazo.

Em Nápoles para a operação

Durante a entrevista, Del Santo sempre revelou Outra situação especial em sua vida como um casalrevelando que seu parceiro, Marco Cucolo, que também é um ex-pária, Você terá que enfrentar uma cirurgia em Nápoles para remover cálculos biliares, “Ele está em Nápoles e precisa ser operado. Estamos divididos agora, mas ele virá até mim se o momento da operação permitir.”