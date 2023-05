Littizzetto humilha Micol Encorvia? A resposta é: “Não é engraçado.”

Se ele soubesse que suas brincadeiras sarcásticas sobre correio para Amazonas É provável que se torne um problema nacional Mikul Encorvia irá evitá-lo. A ex de Gefina reclamou sarcasticamente que um mensageiro bateu em sua porta às 9h30 para entregar um pacote, interrompendo seu sono.

Nada contra a estafeta, Incorvaia limitou-se a queixar-se de ainda não ter recuperado os ritmos normais, visto que o Big Brother Vip deitava-se muito tarde e levantava-se pelo menos 12 anos mais cedo. , também alcançou programas muito populares como VivaRai2 e Che tempo che fa. Ele foi o primeiro a zombar da Encorvia Fiorelloseguido de perto Luciana Littizzetto.

A ex-Gevina resolveu se expressar na história que mais a interessa: “Sinceramente, eu também ri do ridículo que foi feito. O que menos me fez rir foi a desinformação e a forma como esta pode gerar malícia de quem não conhece você e não se documentam antes que venham te insultar. Quem me segue sabe, simplesmente respondi em tom sarcástico.”