Mulheres em jogo no Conselho Regional do Lazio: ‘Não há regras retroativas, 1.000 empresas do setor correm o risco de fechar’

O Comitê Mulheres em Jogo enviou uma mensagem aos membros do Conselho Distrital de Lazio, aqui está o texto da mensagem: “Caros membros do Conselho, hoje é um tempo de dignidade, igualdade e legalidade. Palavras que contêm princípios importantes. No entanto, este é o mesmo período em que estamos enfrentando uma discriminação única.

nós Operadores gerais de jogosMulheres empreendedoras, trabalhadoras e pessoas que investiram e trabalharam em uma indústria que precisa de uma melhor gestão para prevenir o jogo infantil e o transtorno de jogo patológico (ADI). Sabemos disso porque é o nosso trabalho, porque também somos mães e pais e queremos continuar a proteger, em primeiro lugar, todos os que decidem assistir aos nossos exercícios, para que o jogo continue a ser apenas entretenimento para todos. Assim como queremos ser um símbolo da luta contra a ilegalidade com nossas garantias de segurança no território composto por regras, rastreamento e controles.

A partir de 28 de agosto, com a Lei Provincial 5/2013 em vigor, em vez disso, Mais de mil empresas familiares especializadas Eles vão fechar Quase isso 5 mil entre bares e vendedores de cigarros podem entrar em crisealém das mais de 100.000 empresas em risco de falência pesquisadas pela Cerve devido aos altos preços das matérias-primas e do gás.

Tudo isso é resultado de uma lei retroativa, que afeta não apenas os novos slots, mas também as empresas existentes, violando o princípio da confiança legítima reiteradamente reafirmado pelo Tribunal Constitucional e abolindo a oferta de jogos de azar públicos e legais no Lácio.

Vários estudos, incluindo uma pesquisa recente de Conduziu a Associação Psiquiátrica de LazioEles têmMostre a quantidade Distâncias de lugares sensíveis – O chamado “odômetro” – a razão Efeitos adversos em jogadores patológicos e compulsivos especificamente.

No dia 19 de julho, em Roma, na Piazzale Flaminio, daremos vida a uma maravilhosa Festa Comunitária, um evento sociocultural vinculado ao tema do jogo público, com os valores da legalidade e proteção da saúde que motivam nosso compromisso todos os dias. Esperamos você a partir das 18h para conversarmos, nos conhecermos e entendermos juntos como o jogo pode e deve continuar sendo puro entretenimento.

Por isso, nosso apelo é o bom senso, e pedimos que dê vida a esses valores, princípios de dignidade, igualdade e legalidade.

Elimine retroativos! “.