Voos Explora, novas partidas europeias de maio a setembro de 2024 para Explora I

“Estas viagens são pensadas não só para realçar a beleza, mas sobretudo para realçar a rica diversidade destas regiões.”

GENEBRA — A Explora Journeys anunciou detalhes das experiências de destino para a temporada inaugural do Explora I no Caribe, que Entre novembro de 2023 e março de 2024. Essas experiências proporcionarão aos viajantes oportunidades inspiradoras para explorar a natureza, as culturas e as iguarias locais de uma nova perspectiva. As experiências de destino são projetadas para pequenos grupos entre 2 e 25 pessoas, com tempo para saborear encontros únicos em um ritmo mais lento. Os amantes da natureza podem mergulhar na beleza de Virgin Gorda, desde as formações rochosas únicas do Parque Nacional de Baths até as vistas panorâmicas do Parque Nacional Gorda Peak. Em Curaçao, os hóspedes participarão de uma emocionante experiência submarina, explorando o maravilhoso mundo que existe sob a superfície do oceano. Entre naufrágios cobertos por recifes de coral e um extraordinário desfile de criaturas marinhas a quase 200 metros de profundidade, a aventura submarina é uma oportunidade excepcional para descobrir os segredos do reino subaquático. Em Samaná, uma aventura ecológica no Parque Nacional Los Haitises permitirá aos visitantes explorar cavernas e manguezais. Uma excursão autêntica ao charuto Samaná e à Casa Tipica revelará os segredos da fabricação de charutos e proporcionará uma oportunidade de provar a culinária local. Em Guadalupe, você pode mergulhar na Reserva Subaquática Jacques Cousteau, batizada em homenagem ao lendário explorador do oceano e lar de uma incrível variedade de vida aquática. Os hóspedes poderão admirar os recifes de coral e descobrir navios antigos no fundo do oceano”, diz o comunicado da empresa.

A Explora Journeys anunciou hoje novos cruzeiros EXPLORA I no Mediterrâneo e no norte da Europa, que ocorrerão entre maio e setembro de 2024.

A temporada de verão de 2024 do EXPLORA I começará em 18 de maio de 2024 com uma travessia transatlântica de Miami, EUA, para Lisboa, Portugal. Este conjunto único de cruzeiros oferecerá uma mistura equilibrada de destinos populares e portos menos conhecidos, proporcionando ao viajante mais exigente experiências inesquecíveis, incluindo 8 cruzeiros no Mediterrâneo e 4 cruzeiros no norte da Europa. Entre os destinos destacam-se Saint-Tropez (França), Kusadasi (Turquia), Santorini (Grécia), Paphos (Chipre), além das ilhas de Svalbard e Honningsvag (Noruega). disse Sacha Rougier, chefe de planejamento de itinerário e experiências de destino da Explora Journeys: “Os nossos cruzeiros para o Mediterrâneo e Norte da Europa para o verão de 2024 foram concebidos para realçar não só a beleza, mas sobretudo a rica diversidade destas regiões, oferecendo aventuras inesquecíveis a todos os que nelas embarcam. A nossa equipa criou experiências à medida em cada destino que alimentará o crescimento da experiência pessoal dos hóspedes e tornará cada viagem uma experiência verdadeiramente memorável.”

Após uma grande procura pelos cruzeiros Explora Journeys nas Caraíbas, a marca decidiu prolongar a temporada 2024-2025 neste destino. Portanto, estarei no Explora no Caribe de outubro de 2024 a abril de 2025 e os novos cruzeiros proporcionarão a mistura de imersão cultural, aventuras emocionantes, descobertas culinárias, entretenimento e luxo geral que definem os cruzeiros Explora, dando vida ao oceano. Estado. mente.

O EXPLORA I, o primeiro dos seis navios de luxo Explora Journeys, partirá em sua viagem inaugural em 17 de julho de Southampton, Reino Unido, para um cruzeiro de 15 noites nos fiordes noruegueses e além do Círculo Polar Ártico, chegando finalmente a Copenhague, na Dinamarca.