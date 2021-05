Cambio Casa Cambio Vita Web Edition, 8 de junho, Castrignano, Episodes

Hoje é 21 de maio de 2021 Opinião Oferece a última noite deEurovision Song Contest 2021. A competição europeia vai ao ar no sábado, dia 22 de maio, em horário nobre Rai 1.

Gabriel Corsi e Cristiano Malgoglio Eles administram o evento diretamente do Fabrizio Frizzi Studios em Roma; Eles estão com Carolina de Domenico, Que, como porta-voz da Itália, transmitirá os resultados da transmissão nacional de televisão para o resto da Europa.

Lembramos que ele é da Itália, Não será possível televisionar MåneskinIsso representa nosso país na corrida.

A conferência de imprensa de hoje está sendo transmitida ao vivo. Eles participam Stefano Coletta, Diretor Rai 1 E conectores Gabriel Courcy e Christian Malgoglio. E então, vice-diretor Rai 1 Claudio Fasolo, Por exemplo luz da lua, Conectado de Rotterdam.

Conferência de imprensa do Eurovision Song Contest 2021

A conferência começa. O primeiro a falar Claudio Fasolo, Vice diretor Rai 1. “Acho que o Festival Eurovisão da Canção e San Remo têm uma forte conexão com seus primos. Em ambas, amou o ambiente festivo e a vontade de se conhecer que permeia aquelas praças. Talvez você more menos em Sanremo por causa da competição acirrada. No entanto, uma das coisas que o Eurovision e o festival têm em comum é o profissionalismo.“

“Um dos temas principais desta publicação está associado a Cristiano Maloglio e Gabriel Corsi. Em primeiro lugar, agradeço aos anfitriões anteriores, Insina e Russo. O sucesso das cinco edições anteriores foi em grande parte devido ao seu entusiasmo. Malgioglio tem o número dez nas costas, é um craque. “

Conferência de imprensa do Eurovision Song Contest 2021, discurso de Stefano Coletta

Em seguida, toque em prof Stefano Coletta, Diretor Rai 1. “Já assisti a uma das semifinais e estou ansioso pela final. Eurovisão refere-se aproximadamente aos frutos antropológicos e musicais. A tela mostra o mundo, o que está fora da Itália. Espero um símbolo luminoso divertido de Corsi e Malgioglio, mas também espero um olhar para este mundo – lá fora -. ”

“A expressão artística é o foco do show. É importante neste período pós-Covid, pois é um indicador de recuperação após um ano epidêmico difícil. Em seguida, este marido renovado de gestão junta-se à representação de Maneskin, que fez história em Sanremo. Eles vão mostrar uma Itália menos inclinada para a melodia, da qual nada deve ser tirado e que, no entanto, deu um passo artístico em frente. “

E novamente, ele continua: “A carga interpretativa, sua aparência, a letra da música tirarão a Itália das canções – o coração, o amor, o sol -. Vamos olhar para nós com um novo visual.”

Conferência de imprensa do Eurovision Song Contest 2021, comentários de Manskin

“Estamos muito animados e felizes.” Manskin diz que mora de RotterdamÉ aqui que acontecerá a final do Eurovision. Nos lembramos disso Meu bookmaker danno i Måneskin é um dos favoritos Para a vitória. “Não aconteceu, mas se acontecer … no centro, colocamos nosso desempenho e música em consideração. Deixamos o julgamento para os outros. Um pouco acreditamos.” Damiano diz, atacante.

Em seguida, Cristiano Malgoglio se expressou também: “Estou muito animado. Tenho dois lados, aquele que via na TV, o outro é completamente diferente. Malgioglio que ama música, que conheceu grandes artistas italianos como Mina, Califano, Vanioni. Tive grande satisfação e sucesso , mas então me lancei em um gênero. “Outro da TV.”

“O Malgioglio que vocês verão amanhã estará cheio de música. Nem todas as músicas que ouvi me enlouqueceram. Mas são belos sons e ótimos arranjos. Há muita agressividade nas apresentações. Fico feliz pelos pobres de Claro. Nossa música é a mais linda do mundo, mas felizmente tem gente que se apresenta. Temos interpretações diferentes e lindas, como Mahmoud. ”

Gabriel Courcy comenta

Por fim, Gabriel Courcy também fala: “Eurovision é a Music Champions League. Estamos felizes por ter Måneskin no palco. Porém, o diretor tem razão: Eurovision tem um enorme valor antropológico. Acho que através da música pode passar uma revolução. Há tanta energia e boa música, que não deveria ser. “Amamos todos eles, mas será interessante entender o significado que cada cantor irá agregar ao palco.”

“Você é incrível, sabe. Mas não me deixe fazer Valletta!” Malgioglio brinca com Corsi. “Lembre-se do que dissemos um ao outro: se Manskin vencer, trocaremos de roupa diretamente no palco.” Os cursos são concluídos.

Perguntas de jornalistas

Pergunta 1: Para Måneskin, como o recebimento de elogios do exterior afeta você? Para Ray, os nomes do júri italiano são conhecidos?

“É um grande evento e estamos honrados em ser elogiados. Esperamos deixar nossa música falar.” Victoria, a baixista do grupo, responde. Por outro lado, os nomes dos jurados, Não pode ser detectado. “Tivemos que expulsar o jurado porque ele é proibido pelo regulamento e deu entrevista sem o seu conhecimento.” Comentários Forjado.

Pergunta 2: Para Måneskin, você também ganharia uma música diferente de Zitti e Buoni? Para Damiano: É melhor cantar em Rotterdam ou Londres nos anos 1970 do que o filme Cruella (o filme) que você deu o nome dos personagens?

Damiano responde: “Não temos esse tipo de pensamento. Queríamos trazer uma peça anti-maré para Sanremo, para mostrar que existe vida fora da música. Acho que ganharíamos qualquer peça. A segunda pergunta é melhor em Rotterdam porque é um palco real. “

Outras perguntas dos correspondentes

A terceira pergunta: Qual é a receita para a energia que você transmite?

“Não temos receita, nem sempre fazemos as coisas da mesma forma. A comunicação que desfrutamos em palco vem do fato de sermos quatro amigos tocando. Apresentamos um projeto original que nos representa e nos diverte”.

PERGUNTA 4: Para Claudio Fasolo, você pode desfazer o mito de que Ray fica mais feliz em ficar em segundo lugar, que está sendo intimidado pelo Eurovision, sediado na Itália (em Torino)? Para quem já imaginou o grupo de meninos: você já pensou no fato de que o final é o mesmo que Malta e San Marino trazem?

“Acho que o fim de Bayrou é um elemento recorrente, mas isso não significa que estava fora de questão. Quanto à lenda urbana que você mencionou: Em um ano, alguém disse que boicotamos as vozes. Não é verdade: esperamos ganhar, e gostaríamos muito de receber o Eurovisio, o maior evento musical do mundo, dentro das nossas paredes são tricolor. No ano em que Gabbane foi o favorito (2017), organizámos dois encontros para saber o que fazer se ganhasse . Conversamos sobre Turin. ”

“Em Lisboa, por exemplo, o Eurovision foi feito sem muitos LEDs, mas ainda assim é muito legal. Com um pouco de imaginação, você não precisa de um grande orçamento” Finalizar.

Mais perguntas dos repórteres

Pergunta 5: Quanto a Måneskin, você conseguiu dar uma olhada em Rotterdam?

“Infelizmente não, existem, realmente, muitos regulamentos para prevenir um surto e cancelar o evento. Estamos felizes em seguir as restrições. Fazer parte deste projeto também significa assumir a responsabilidade de torná-lo seguro para todos. Acabamos de ver a ciclovia em frente ao nosso hotel. “

Pergunta 6: Para Coletta, o que Rai fará para promover o evento no futuro?

“Esperando que as coisas voltem ao normal e assistindo à primeira semifinal, tive a ideia de transmitir as noites de pré-final para um verdadeiro especialista em geral. Esperamos trazer Måneskin para que o Eurovision possa voltar para casa em breve.”

Pergunta 7: Para Corsi e Malgioglio, quem são os artistas que vão dificultar a vida de Manskin na final?

Malgioglio começa: “Adorei os artistas portugueses: eles me emocionaram. Eles têm algo diferente dos outros, como o Måneskin.”

Blind Channel com Dark Side da Finlândia, repetidamente comparado a MåneskinE a Mas também adoro interpretar Manizha da Rússia. “Concluo enviando um abraço ao grupo islandês, que não pode se apresentar devido à resposta positiva da Covid de um dos membros.” Corsi responde. “Você está certo sobre Manega. Gostaria que Putin fosse mais sensível sobre a questão gay. Manisha manda uma mensagem linda e muito importante.” Malgioglio acrescenta.

Perguntas de repórteres do grupo

Questão 8: Em relação a Manskin, qual seria sua diferença favorita entre os competidores? Sente o peso da atuação do rock italiano?

“Amamos Belgika da Bélgica. Para nós, não importa representar rock ou pop ou qualquer outra coisa. No entanto, estamos felizes em representar o fato de que na Itália não existe apenas a música estereotipada que todos pensam. Existem diferentes artistas e diferentes músicas. “ Victoria respondeu.

Pergunta 9: Quanto a Måneskin, você se relacionou com alguma diferença?

“Há a Bélgica, disse Victoria. Jogamos muitos jogos de tênis de mesa e temos muito tempo para passarmos juntos. O clima é de grande apoio mútuo, não há atmosfera de competição sendo negativamente compreendida. Todos torcem por outras.”

Pergunta 10: Qual música você escreveu e qual artista você trará para o Eurovision?

“Eu escrevi músicas péssimas, nem assinei. Com certeza vou à Mina, mas não com a minha primeira música, ainda com o Anchora. Ou queria ver Giuni Russo no palco, que não existe mais. Teria soou como a explosão do Etna. “

Questões finais

PERGUNTA 11: Para Måneskin, que tipo de preparação para uma performance?

“Nos dedicamos ao máximo tanto no Sanremo quanto no Eurovision. Tínhamos mais tempo para Sanremo e tocamos com uma orquestra. Para o Eurovision, começamos a trabalhar nos aspectos mais técnicos da performance, no palco. Teatro d’Ira Volume 2 será lançado no final do ano, “Estamos nos preparando para isso também.”

“Ficamos impressionados com o número de pessoas presentes nos ensaios. Foi único. Achamos que poderia ser um sinal do futuro no campo da música e da arte. Mal podemos esperar para voltar à turnê em dezembro.” Continua com o baterista do grupo, Ethan.

Pergunta 12: Para Manskin, qual é a maior paixão compartilhada pelos artistas no palco do Eurovision?

“Querer começar a atuar de novo, entusiasmo. O Eurovision prova que é possível atuar com segurança.”