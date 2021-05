Detecção de uma mulher que afundou em um navio anterior

Manuela Ferrera revelou que andava muito a flertar com Oued, que depois não deu continuidade ao seu golo em L’Isola dei Famosi por estar demasiado lançada.



Enredos, traições e mudanças repentinas de facções, todos temperados com sofrimentos de fome ocultos: estes são os ingredientes secretos de Ilha da Celebridade. E eles fazem Reality show A partir de Canal 5 Eles estão se tornando cada vez mais apaixonados por dinâmica Intocáveis ​​de Playa Reunion. Parece que alguém teve um Flertar com um companheiro, E que ele está empenhado em mantê-lo bem escondido durante sua estada em Honduras. De quem estamos a falar? para aterrorizado, Um dos meus já adoráveis ​​concorrentes Décima quinta edição Do programa.

Isola dei Famosi, Awed e Manuela Ferrera; Cortejando antes de Honduras?

O Décima quinta edição a partir de Ilha da Celebridade Aproximando Conclusão Os párias estão mais agressivos do que nunca. para Playa Reunion A gente briga por tudo, principalmente quando se trata da comida que todo mundo gosta, agora no fim da fome. Enquanto Uma aliança inesperada surgiu entre Fariba Tehrani e Maria StabiliPercebido negativamente pelo resto do grupo, aparentemente um dos párias mais amados nesta versão lutou para esconder que tinha Oposto Com um colega antes de entrar Honduras.

Nós estamos falando sobre aterrorizadoTodos se preocupavam com sua perda excessiva de peso. Convidado da Casa Chi, Manuela Ferrera Ela revelou que vinha flertando com seu colega por longas distânciasOued e eu iniciamos esta correspondência, que não foi cumprida pela vontade de ambos. Até porque na época eu era noivo de Aida Espica, seu nome é Enrico Romeo. Awad era magro e preferi deixá-lo. Eu disse: “Vamos quebrar os cocos em Milão e ver.”.

O Ferrera, que jogou uma bomba em Matteo Diamante, Parece ter se beneficiado da curta presença de A. Kayo CucinusMuito a admitir: “Os pretendentes aumentaram, até o ex. Um nome é Gonzalo Higuain, que está chateado. Atualmente estou solteiro e aberto a namorar. Alguém estava flertando comigo antes de ficar noivo de Zoe (Christofoli, editor). É Theo Hernandez.”. Em suma, podemos dizer que o caminho é curto, mas uma longa lista de pretendentes aos intocáveis!

Descubra as últimas notícias sobre Ilha da Celebridade.