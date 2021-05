Peppa Pig: chegou um novo videogame para consoles e computadores

Prepare-se para acompanhar Peppa Pig em sua emocionante nova aventura desde então Jogos definitivos, A editora mundialmente famosa de produtos de entretenimento familiar interativo, em parceria com HasbroAnuncie hoje Minha amiga Peppa Pig. Baseado na série animada pré-escolar mais assistida do mundo e stream eOne, O estúdio de entretenimento global HasbroO novo jogo para o porquinho mais amoroso que as crianças adoram estará disponível neste outono para Nintendo SwitchE a Play StationE a X-Box (Apenas na versão digital na Itália) e Computador.

Assuma o papel de um novo personagem de Peppa Pig, Os jogadores serão capazes de personalizar seu avatar para jogar Pepa-Visite todos os lugares mais famosos da série, incluindo a praia, os icebergs cobertos de neve e a casa Pepa E até mesmo Potato City.

Experimente uma aventura verdadeiramente única e interaja com personagens do universo Peppa. brincar com George e Mamãe é uma porca Na casa de Peppa, ele ajudou Papai porco Para encontrar seus óculos novamente ou pular nas poças de lama juntos, o que quer que aconteça na história depende inteiramente de você.

Peppa Pig Ela é uma das animações mais famosas do mundo e Jogos definitivos Ela tem o prazer de anunciar que seu novo jogo incluirá dublagem completa em inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português brasileiro, holandês, russo, polonês, sueco, norueguês, dinamarquês e finlandês.

Foi ao ar pela primeira vez em 2004, a animação desde então Peppa Pig Ele cresceu e se tornou a principal série de animação na faixa pré-escolar. Foi ao ar 180 paises, Cute Little Pig é a série pré-escolar mais vista, bem como a marca mais vista em YouTube. Essa notoriedade tem garantido um sucesso incrível, de produtos de varejo a eventos, jogos e música.