A progressão do episódio final do romance foi transmitida esta noite

Risos e torcida 6ª temporada termina em Ray 1. Todas as prévias estão no episódio final desta noite.

Lágrimas na chuvaO impasse tem duas partes. Assim termina, esta noite, a sexta temporada do já tradicional romance Rai 1, Un passo dal cielo, Com tradução anual: Guardians. Finaliza com uma citação referente ao grande cinema de ficção científica, onde os romances só serão apresentados após um longo período de esclarecimentos e surpresas, em que um sequestro nos fez participar de todos os oito episódios e uma relação não resolvida entre os dois. Dos heróis ele perturbará a calma nos picos das Dolomitas.

Um momento esperado a partir de 1º de abril, quando o primeiro episódio vai ao ar, por Uma história que conseguiu expandir sua narrativa, agregando ironia e sorrisos, além das dramáticas aventuras de seus personagens e da verdade sobre a montanha que conta.. Tudo sem perder seu público-alvo, aliás, ilustra como milhões de italianos esperam carinhosamente todas as quintas-feiras. As classificações confirmam isso claramente, tanto que é fácil imaginar uma sétima temporada. Esta noite, 20 de maioE a No começo da noite Rai 1 A viagem da Comissária Naby termina (Enrico Yanillo) De sua irmã Manuela (Josie BuscemiPor Francesco (Daniel LiottiMountain Spirit Keeper, quem Carolina (Serena Yancity) E todos os outros personagens, nas margens do lago ou nas aldeias altas.

Apresentado na noite final da Temporada VI de A Step From Heaven

Apesar dos esforços de Vincenzo, Francesco descobre um segredo que destrói toda a sua certeza. Ele terá que escolher entre confiar nas palavras de seus amigos Vincenzo e Manuela ou se deixar ficar com raiva e se vingar. No final de uma longa perseguição, Francesco Daphne é encontrado na beira do penhasco pronto para pular. Na delegacia, junto com Vincenzo, ele interrogou a menina por Tentar provar, de uma vez por todas, o fato de que a pequena Lara foi sequestrada. Mas as descobertas acrescentam outro detalhe inesperado.