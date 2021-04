Myriam Lyon sem maquiagem no Instagram: o triunfo da beleza natural

Myriam Lyon comemora seu aniversário, dos primórdios aos projetos mais recentes e à vida privada

Myriam Lyon No perfil do Instagram, ela compartilhou uma foto que fotografou com naturalidade, sem maquiagem e sem filtros, e literalmente deixou seus seguidores sem fôlego, mesmo sendo a bruxa de Pierre Francesco Bosque, irmão de Maria Elena, que deixou para ela seu “coraçãozinho”.

Myriam Lyon, Que completou 36 anos no dia 14 de abril, o encantou com uma foto postada Em sua página do Instagram O que a mostra completamente descascada e sem retocar e revelar Sua beleza real e verdadeira. A atriz e ex-Miss Itália se retrata em primeiro plano, com a cabeça ligeiramente inclinada em uma posição romântica e seus olhos verdes naturais brilhando com a melhor luz que existe, que é a luz do sol Sobrancelhas grossas estão sempre bem cuidadas (Mesmo que no passado lhe causassem muita polêmica), colecionava poesia sem técnica.

Leo comenta: “Accussì… super natural 💚🔆🍃 #nomakeup #nofilter #loveistheanswer” e é uma vitória. Seu charme sincero que dispensa maquiagem e iluminação para disfarçar aquelas pequenas imperfeições, como pálpebras inchadas ou manchas na pele, pois são justamente essas imperfeições que fazem a diferença e a tornam única e perfeita como ela é.

Dizem que o natural de Mary Lyon é maravilhoso Centenas de milhares de pequenos corações Sua selfie o pegou em poucas horas. Também Pierre Francesco Bosch Não pode ser irresistível diante de tamanha beleza.

Também houve muitos comentários sobre a foto: “Você é incrivelmente linda!” “Beda”, “A Mais Bela da Sicília”, Miriam nasceu em Catânia. Uma delas brinca: “Sim, na verdade você precisa usar maquiagem”.

A ex-Miss Itália é campeã das belezas naturais, como Vanessa Incontrada por outro lado, e fez disso uma verdadeira tendência. Se Miriam Lyon mostra que a maquiagem é opcional da qual podemos desistir facilmente, até no que diz respeito ao cabelo, ela revela como o usa sem dobras elaboradas.

No perfil do Instagram, ele se imortaliza sem recorrer ao cabeleireiro e nos ensina que as ondas naturais do cabelo são uma arma de tentação, muito mais do que os penteados estudados, além de mostrá-los para nós. Como transformar a franja em uma tendência. E se você realmente não se encontrar, apenas junte-o em um nó chique e desgrenhado. Enquanto a regeneração não assusta mais ninguém, nem mesmo a Rainha da Espanha, Letizia.