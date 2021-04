SailGP anuncia cobertura de rádio completa para sua segunda temporada

Por SailGP, 20 de abril, 7h25 PDT



Co-dirige a equipe SailGP na Espanha Florian Tritel e os treinadores Phil Robertson com a equipe France SailGP liderada por Billy Besson © Ugo Fonolla / SailGP

Com a tão aguardada temporada SailGP abrindo há menos de uma semana, o Campeonato Mundial anunciou cobertura de rádio completa, com telespectadores em 175 regiões do mundo podendo assistir à Summit Sports League, que promete alta velocidade, alta tecnologia e grande drama em seu segundo estação.



A transmissão do evento oferecerá a mais imersiva experiência de plataforma cruzada que o esporte já viu por meio de transmissões internacionais com novos aprimoramentos baseados em dados inovadores para expandir dramaticamente o conteúdo empolgante. Os novos recursos incluem bordas 3D LiveLine-Fx aprimoradas, gráficos aprimorados, anotações para iniciantes em esportes, aprimoramento de áudio e alimentação da câmera durante o vôo. Análise em tempo real e comparações de equipe serão oferecidas por meio do SailGP Insights, com o apoio da Oracle. A transmissão será coordenada pelo inovador e premiado Centro de Telemetria da SailGP em Ealing, Londres, que fornece uma solução de manufatura remota que reduz a pegada de carbono da SailGP, contribuindo significativamente para a SailGP como a principal propriedade esportiva e de corrida. Área global. O objetivo do Campeonato #RaceforfheFuture é acelerar a transição para a energia limpa.

Nesta temporada, os fãs verão a última equipe dos melhores marinheiros do mundo, incluindo Sir Ben Ainsley (Reino Unido), Tom Slingsby (Austrália), Jimmy Spethel (EUA), Peter Burling, Blair Tack (Nova Zelândia) e Nathan Utridge (Japão). Eles lutarão em barcos iguais pelo máximo em direitos de se gabar e pelo maior prêmio em dinheiro do esporte, US $ 1 milhão. Todo o entusiasmo e entusiasmo serão revividos com uma nova série de apresentações. Ali Vance, um ex-locutor esportivo multiuso e quinteto, junta-se como repórter da água na segunda temporada. No estande de comentários está o proeminente locutor esportivo americano Todd Harris com o campeão mundial Steve Morrison, com insights e análises de dados fornecidos pela Copa América marinheiro David Freddy Carr.

Além de transmitir, há um aplicativo SailGP premiado com feeds ao vivo, ângulos de câmera totalmente personalizáveis, a capacidade de mudar o foco para o público da equipe e quaisquer dados de que eles possam precisar na ponta dos dedos. Os fãs podem parar os spoilers quando SailGP está indo para fusos horários diferentes.

Em um esforço para entregar a emoção da 2ª temporada para uma audiência global crescente, a SailGP anunciou parceiros de transmissão nas principais regiões, incluindo:

CBS e CBS Sports (EUA e Canadá): Eles prorrogaram seu contrato após a abertura da primeira temporada e farão cobertura ao vivo nos EUA e Canadá na CBS Sports com destaques na CBS para os fãs seguirem Jimmy Spithill no comando do novo – encontre a equipe dos EUA uma vez primeiro

SKY Sports (Reino Unido e Irlanda): A SKY Sports continuará sendo a sede da SailGP no Reino Unido e na Irlanda e transmitirá cobertura de eventos ao vivo, bem como programas regulares, nas próximas duas temporadas.

FOX Sports e Kayo App (Austrália): casa dos atuais campeões, a emissora continuará a transmitir cobertura ao vivo na Austrália. A nova temporada 2, Kayo OTT Live Streaming Service, e o aplicativo, que tem mais de um milhão de assinantes, mostrarão todas as corridas ao vivo durante a temporada no novo serviço gratuito, “Kayo Freebies”.

Sky Sport (NZ): Para os fãs da Nova Zelândia, a corrida é ainda mais emocionante com o bicampeão da Copa América Peter Burling e Blair Tuck se juntando ao torneio como co-CEO e estrelas do recém-formado time da Nova Zelândia. Os alarmes serão predefinidos para assistir à corrida ao vivo na Sky Sports, mas com mais repetições ao longo do dia, os fãs de Kiwi nunca perderão um segundo do evento.

TV2 (Dinamarca): Com a equipe dinamarquesa Rockwool SailGP com as celebridades vizinhas Nikolai Sehsted e os ex-velejadores globais Anne-Marie Rendome para a segunda temporada, bem como um evento em casa em Aarhus de 20 a 21 de agosto, a TV2 Sport transmitirá cobertura ao vivo e destaques das próximas duas temporadas

O Canal + Sport (França e outros territórios de língua francesa) continuará a fornecer cobertura ao vivo e adiada para os fãs acompanharem les bleus liderados pelo multi-campeão Billy Bison Sky Italia (Itália): com a primeira grande regata italiana em Taranto em junho 5 -6 e a adição do lendário velejador italiano Francesco Bruni. Para a equipe japonesa SailGP, a Sky Italia transmitirá o Grande Prêmio da Vela da Itália ao vivo e fornecerá cobertura durante toda a temporada

RTVE + TV3 (Espanha): Com a jovem e talentosa equipe espanhola como titular, os torcedores espanhóis podem assistir à corrida ao vivo na TV3 na Catalunha com o idioma espanhol destacado no Teledeporte (RTVE)

Bermuda Broadcasting Channel (Bermuda): Quando o primeiro evento das Bermudas começar nesta temporada, o principal canal da ilha transmitirá a cobertura ao vivo do confronto de dois dias e da temporada inteira.

ServusTV (Alemanha, Suíça e Áustria): A cobertura será oferecida por meio de uma estação de transmissão comercial gratuita nesses principais mercados europeus.

Os fãs de corridas na África Subsaariana, Caribe e Sudeste Asiático podem assistir à corrida ao vivo no SuperSport, FLOW Sports e Fox Sports Asia, respectivamente. O canal de esportes da Jiangsu Broadcast Corporation, o canal de esportes do Fuijan Media Group, a Zhibo TV, a Tencent e o iQIYI serão disponibilizados aos fãs de toda a China. A cobertura do SailGP também estará disponível através de parceiros na Rússia (MatchTV), Portugal (Sport TV), Malta (Go), Bélgica (VOO Sport World), Suécia, Finlândia (Cmore Sport), Brasil (Band Sports), América Central e do Sul (ESPN América Latina) e Turquia (TRT) e Israel (Charlton).

Encontre todos os detalhes sobre as opções de visualização em seu país Quem é o.

SailGP estará disponível a bordo do Sport 24 e será transmitido ao vivo nas páginas do SailGP no YouTube e no Facebook onde as restrições de direitos permitirem.

O CEO da SailGP, Sir Russell Coates, disse: “O sucesso de nossas parcerias de transmissão depende do fornecimento de um produto premium que atrai uma ampla gama de pessoas, portanto, trabalhamos muito no ano passado para encontrar novas maneiras de entregar nossa adrenalina. Nós estamos entusiasmados por transmitir o SailGP em 175 regiões ao redor do mundo. Nesta temporada – 30 a mais do que na última temporada – e com uma ampla gama de parcerias de transmissão, isso realmente destaca o fascínio e o entusiasmo do SailGP em mostrar essas competições intensas. Barcos avançados para entusiastas da vela e atletas novatos em todo o mundo. ”

Os direitos de mídia do SailGP para 2021 foram distribuídos pela IMG.

O aplicativo SailGP está disponível para download gratuito na App Store e no Google Play.

Sobre SailGP: SailGP está comprometida com um futuro melhor, com um mundo guiado pela natureza. SailGP, a liga desportiva líder, apresenta equipas nacionais concorrentes que lutam em corridas curtas e intensas em locais icónicos, como estádios em todo o mundo, até à Grande Final – e o primeiro prémio de $ 1 milhão pela vela. Esta ação de alta tecnologia e ritmo acelerado apresenta o atleta de vela mais proeminente em uma réplica do veleiro F50 supercharged, voando a velocidades impressionantes de mais de 60 mph / 100 km / h. Visite SailGP.com para obter mais informações.