Alberto Angela conta a história do sequestro no Níger: um conto dramático

Poucas pessoas sabem disso, mas Alberto Ângela teve uma experiência dramática: ele foi sequestrado enquanto estava no Níger. História dele.

Foi uma experiência que, infelizmente, ele vai sempre lembrar Alberto Angela: O famoso maestro da orquestra Ulisses, aliás, há vários anos, foi sequestrado enquanto estava no Níger, local onde aparentemente trabalhava. Aliás, alguns dos criminosos que estavam naquele local foram levados com ele também, o resto da tripulação como reféns.

uma história dramático Dito pelo conhecido escritor de ciência em uma longa entrevista com Dipic, ele revelou alguns detalhes realmente chocantes e inesperados sobre sua trágica experiência.

Até agora o pior já passou, mas essa experiência o deixou para sempre. obrigado pelo o apoio Muitas pessoas têm força para durar.

Leitura adicional também -> Esposa de Monica Alberto Ângela: o “segredo” do amor

Alberto Angela, a história do sequestro no Níger

Na verdade, o homem admitiu que estava pensando no pior, nunca mais vê-la esposa. Mas no final, felizmente, tudo correu bem e o homem foi libertado, junto com toda a sua tripulação, mas o medo era mesmo muito: correu muito risco, mas infelizmente o seu trabalho, como sabemos, conduz necessariamente a isso também.

Leitura adicional também -> Alberto Angela, filho de Piero Angela: um evento traumático

Alberto Ângela, filho do grande Piero Ângela, revelou a dinâmica de como aconteceu: um carro vindo do nada, homens de óculos escuros e Kalashnikov Eles ordenaram que parassem.

Depois de serem amarrados e espancados por horas, eles os interrogaram depois de aterrorizá-los: os sequestradores acreditavam que eram espiões ou mercadores. Caminho.

Felizmente, tudo durou “apenas” 15 horas, então, depois de levarem todos os seus pertences, incluindo relógios e alianças, eles decidiram deixá-los ir. Experiência Que infelizmente permanecerão em suas mentes para sempre, até 18 anos após o evento.