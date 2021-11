“Alex Bailey” cava sua própria cova “/” Sulley semeia discórdia “

o Marquês de Aragão Intervi na comunicação audiovisual e como convidado durante o episódio de ontem da “GF Vip Party”, que foi transmitido na Mediaset Infinity e moderado por Giulia Salemi e Gaia Zorzi. O ex-concorrente do Big Brother Vip 3 começou lembrando como esta edição do realidade quem participou foi “O mais incrível e de qualidade de todos os tempos. Eram pessoas de grande profundidade e qualidade. Todos escrevem para mim, até os críticos, enquanto este ano estamos no pântano de Styjian … “.

Adorada com estilo, GF Vip / Marchesa d’Aragona: “Sully levanta-se dolorido e desleixado”

Mais tarde, Marchesa lembrou a todos os telespectadores a data em nossas colunas: “está lendo “Amor com Elegância” em ilsussidario.net. É minha primeira coluna psico-social-antropológica e é muito inovadora. Nessa análise, vou direto para as dobras da alma humana, e vejo tudo o que acontece neste mundo entre realidade e realidade, entre miséria e nobreza, em um tom completamente novo, onde terminarei no próximo ano 30 anos de jornalismo ”. Sobre os atuais inquilinos da casa, ele disse: “Não conheço Gianmaria, Sophie e Manuel, conheço todos os outros. Agradeço muito ao Aldo Montano, com quem partilhei uma experiência de trabalho muito interessante sob a gestão da Simona Ventura. Ela é uma pessoa de grande profundidade, cheia de honra e respeito e tem uma relação maravilhosa e comovente com Manuel. Também adoro este último, Francesca Cipriani e Giocas Casella.

Adorada com elegância, GF Vip / Marchesa d’Aragona: “Alex, Soleil, Delia? Lixo …”

Marchesa Dragona: “Alex Bailey, Triple Horror in the Cube”

Continuando seu discurso perante a GF Vip Party, o Marquês de Aragão o revelou “Eu também adorei Alex Bailey: Eu o conheço muito bem, ele é uma pessoa maravilhosa. Porém, a certa altura, uma variável maluca o mudou: talvez alguém lhe tenha dito que, fazendo este conjunto mal valorizado, ele iria alcançar a vitória. Em vez disso, eles remaram contra a corrente. Horror de cubo triplo com antenas e sinos tocando, ele está cavando sua própria cova. Seu agente também concorda e ele está preocupado. Eu não sei por que ele está fazendo essa lamentação miserável de si mesmo. “.

Admirador da elegância, GF Vip / Marchesa d’Aragona: “Alex Belli não conhece a vergonha”

Em geral, no caso Bailly-Delia-Soleil, “Eu aponto grandes inconsistências e não faltam ego absoluto dos competidores. Delia tem um tigre autoproclamado, Sully tem uma leoa que se autodenomina. Nunca vi leoas nem leopardos, só vi um grande desejo para isso Delia para entrar na casa como um competidor. Porém, encontrei Sulei com um escudo, capacete e lança, mas depois de alguns minutos ela disse que Sulli era uma mulher bonita … Realmente bagunça mental que o mordomo tinha tirado de mim! Sully semeia discórdia, ele destrói toda a ruína, pior do que Mons. Por que é VIP? Não há razão. E de qualquer maneira, até Katia Ricciarelli tem um ego gigantesco. ”.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR O VÍDEO EPISÓDIO INTEGRADO DA FESTA VIP GF

© Reprodução reservada