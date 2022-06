Espanha x Portugal transmissão ao vivo: como assistir a Liga das Nações da UEFA online

anúncios

Getty Cristiano Ronaldo procura ajudar Portugal a vencer a Espanha pela primeira vez desde 1937 na quinta-feira, 2 de junho.

A Liga das Nações da UEFA 2022-23 começa na quinta-feira, quando Espanha e Portugal se encontrarem no estádio Benito Villamarin, em Sevilha.

Nos EUA, a partida será transmitida (14:45 ET) pela Fox Sports 1. Mas se você não tiver TV a cabo, aqui estão algumas maneiras diferentes de assistir à transmissão ao vivo Espanha-Portugal online gratuitamente:

Prévia do jogo entre Espanha e Portugal

Portugal vai defrontar a Espanha no Grupo A2 da UEFA Nations League na quinta-feira.

A Espanha, que se classificou para a final da Liga das Nações no ano passado, volta a enfrentar uma equipe jovem e dinâmica. Isso inclui Ferran Torres, que marcou 13 gols em 24 jogos. Ansu Fati, Eric Garcia, Inigo Martinez e Sergio Busquets também jogam regularmente pela Espanha.

Portugal tem o superastro Cristiano Ronaldo, mas o talento não para por aí. Rafael Leão pode jogar no ataque, Bernardo Silva e Bruno Fernandes também podem causar problemas para as equipes adversárias. Portugal também tem Pepe, 39, veterano.

É o dia do derby ibérico na Liga das Nações Europeias! 🔥

🇪🇸

Ao vivo a partir das 19h35 no Premier Sports 2 📺 pic.twitter.com/pwYJ6ZRRjW

– Premier Sports (@PremierSportsTV) 2 de junho de 2022

A Espanha conhece bem Ronaldo. Eles marcaram um hat-trick contra a Espanha na Copa do Mundo de 2018, mas apenas Portugal conseguiu empatar 3-3.

“O objetivo, como sempre, é vencer todos os jogos e vencer o campeonato”, disse o técnico da Espanha, Luis Enrique, à mídia via UEFA.com. “Nosso objetivo é sempre olhar para o limite. [Spain and Portugal] Nós nos conhecemos muito bem. Eles são muito bem organizados. Você só precisa olhar para o custo de seus jogadores e, além disso, eles ganharam títulos importantes recentemente. Isso nos motiva.”

Enquanto a Espanha lidera a sequência de 17-6-15 de todos os tempos, os dois jogaram um empate em Madri no ano passado. As últimas três partidas terminaram empatadas.

“Nosso objetivo em todas as competições que participamos é sempre vencê-las. Esta não é uma preparação para a Copa do Mundo”, disse o técnico de Portugal, Fernando Santos, à mídia via PortuGoal.net.

“Estamos falando de duas das melhores seleções do mundo e uma terceira que também esteve entre as melhores”, acrescentou Santos. “A Suíça se saiu bem nos últimos torneios. Serão partidas difíceis e estamos determinados a vencer nossas partidas.”

A última vez que Portugal venceu a Espanha foi em 1937.

Não seria mais fácil para nenhuma das equipes após a partida. Seu grupo tem a República Tcheca e a Suíça. Os outros três grupos da Premier League incluem Alemanha, Itália, Inglaterra e França, campeãs de 2021.

“Este grupo da Liga das Nações inclui algumas das melhores equipas do mundo”, disse Santos no UEFA.com. Sabemos que será muito difícil, mas nosso objetivo é vencer. A característica mais forte da Espanha é a sua capacidade de recuperar a bola. Queremos continuar a nossa forma de jogar dos últimos dois jogos [the World Cup play-offs wins against Turkey and North Macedonia]. Não faremos grandes mudanças neste primeiro jogo.”

