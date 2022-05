“Anguisa. Mertens? Vejo você novamente no final da temporada.”

cabeça Nápoles E Aurélio De Laurentis Ele falou durante a coletiva de imprensa no Centro de Treinamento da Konami em Castel Volturno, onde foi apresentado o próximo retiro de verão, que acontecerá como de costume em Dimaro de 9 a 19 de julho. Do lado técnico, Luciano Spalletti E Maurizio Rossini (CEO da Trentino Marketing) H Marco Katsemberger (Vice-Presidente da APT Val di Sole e Conselheiro de Turismo do Município de Dimaro Folgarida).

Napoli, De Laurentiis: “Teremos a oportunidade de receber mais de mil pessoas nas arquibancadas”

Estas são as palavras número um em azul: “Está claro que o momento ‘normal’ de retirada no Trentino se torna um importante momento de encontro. Com jornalistas que podem cobrir eventos esportivos todos os dias, estaremos a todo vapor. Haverá também algumas novidades em termos de mercado para quem acompanha o desenvolvimento da equipe“. De Laurentiis Ele continua anunciando: “Haverá amistosos como de costume, onde finalmente teremos a oportunidade de receber mais de mil pessoas nas arquibancadas. E no último tempo ‘normal’ tivemos 70.000 Napoli da Itália e do exterior. Esperamos que com o normal recuperação não mais distâncias e restrições, mas também em A arena recreativa retomará as atividades com um programa que teremos que criar com Formisano. Para entretenimento e entretenimento para quem vier passar dias ou semanas no Trentino “.

De Laurentiis: “Anguisa com certeza vai ficar”

Mais tarde, chefe Nápoles Falando sobre planos futuros:Você quer saber quem é quem e quem não está nos rótulos para entender se ela vai ficar ou não. Posso enganá-lo e dar um resumo dos jogadores que estiveram no Napoli nesses dezoito anos. Quem deve ficar? Ainda Anguissa com certeza. Se eu tivesse que contar tudo o que estava em minha mente, seria como ‘enganar’ algo que já foi tentado.”

De Laurentiis: “Compras? Se houver saídas”

Ele perguntou quais rostos apareceriam no retiro, De Laurentiis Ele disse: “Olivera? Nós seguimos muitos deles. Mertens? Nos encontramos e conversamos e nos veremos novamente no final da temporada. 26 … Então terei que ver Spalletti também para lançar as bases para o mercado “. Sobre a relação com o técnico, ele continua: “Não é que tenhamos que desaparecer quando o campeonato acabar, somos uma realidade eterna que respeita papéis e personagens. O diálogo é a base de qualquer sucesso.. Finalmente, De Laurentiis Lembre-se de comprar Higuaínque chegou surpreso no resort: “Levei ele para Dimaru, ninguém sabia de nada. Lembro-me de Pigeon ofendido, dizendo-me: “Mas eu não sabia de nada.” E se ele soubesse a surpresa que foi? Na verdade, ainda há tempos difíceis no mercado para todos. Há compras se há saídas.”