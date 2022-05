Charlene e Albert de Mônaco, Ruptura final: a fuga está pronta

Charlene de Mônaco valoriza o vestido camisa. E com um corte de gênio, isso é loucura

Charlene Mônaco No processo de fuga do palácio e organização de uma nova vida, você não espera que Alberto esteja presente, exceto nas ocasiões ocasionais que ele já contratou. A princesa está se preparando para se tornar uma empreendedora.

Charlene e Albert de Mônaco, sem esperança

que Alberto e Charlene Mônaco Eles lideram entidades separadas, agora parece claro. Mas talvez isso já estivesse acontecendo antes da doença da princesa que simplesmente levou a uma situação já existente. Após meses de ausência do emirado e em geral, a ex-nadadora começou a aparecer com o marido em eventos públicos desde o final de abril. Eventos que revelaram tudofrieza entre os cônjugesE Se ainda é um casal.

O amigo de longa data do príncipe garante que eles nunca se divorciarão, e seu papel institucional não permite isso, mas mantendo as aparências, os dois viverão como completos estranhos, mesmo que Alberto pareça se importar demais com a saúde de sua esposa e a tenha sequestrado. O carro deve ser impedido de dirigir em um momento em que ela ainda não se recuperou totalmente. No entanto, isso não o impede de levar seus filhos, Jack e Gabriella, para a Disneyland Paris sozinho ou de ir a Londres para assistir a um jogo da Premier League. Enquanto Charlene fica em casa, ela se arruma Seu show vitorioso em Cannes.

Charlene de Mônaco, nacionalidade de seu irmão e outras anomalias

No entanto, essa coisa havia quebrado um profundo óbvio para todos. Uma fonte próxima de Palazzo disse à revista suíça aqui: “Coisas estranhas aconteceram em Monte Carlo há mais de um anoParece que Charlene estava planejando se mudar para a Suíça, mas o plano desapareceria depois do famoso contrato que ela e Alberto assinaram, pelo qual Você vai pagar 12 milhões de euros Geral para participar da lista de eventos acordada. Parece que o príncipe estava em fúria devido a esses rumores negado categoricamente.

Por outro lado, indica França DimancheClaramente, algo está fervendo na panela. E a cidadania de Mônaco que o irmão de Charlene obteve, Gareth WittstockApenas alguns dias atrás, ela foi considerada suspeita. Aliás, pouco depois mudou uma das suas empresas para a África do Sul, onde a princesa viveu durante meses, de maio a outubro de 2021, devido à grave infecção que contraiu.

Charlene de Mônaco, plano de fuga

Este movimento foi suspeito, especialmente devido a alguns rumores de um plano secreto para a princesa deixar Monte Carlo e se tornar independente de Alberto. França Dimanche relata que Charlene é sócia da empresa do irmão, que “poderia ter sido carregado por um amigo da princesa”. Há alguns meses, uma amiga dela revelou que estava procurando uma casa em Joanesburgo e depois Aquela amizade especial entre ela e o Rei Zulu Misuzulu. Em suma, toda uma série de pistas que, se reunidas, reconstroem um quebra-cabeça complexo, como se pode ler que a fuga de Charlene é iminente e que agora ela já organizou sua vida de forma alternativa àquela que Alberto lhe deu até então.