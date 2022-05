Elizabeth Olsen cansada das críticas aos filmes da saga do MCU – Nerd4.life

Elizabeth Olsen،, a atriz que interpretou a Feiticeira Escarlate / Wanda Maximoff no Universo Cinematográfico Marvel, afirmou ser Cansado das críticas dos filmes da Marvel. A informação foi compartilhada em entrevista ao The Independent.

Olsen Ele disse: “Eu não afirmo que fazemos filmes de arte independentes, mas acho que as críticas levam o crédito da equipe, o que me irrita. Existem alguns dos melhores designers, designers de moda, operadores de câmera… pensando em denegrir essas pessoas com esse tipo de crítica.” Leva crédito das pessoas que fazem diferentes filmes premiados.”



Elizabeth Olsen como Feiticeira Escarlate / Wanda Maximoff

Olsen acrescentou: “Do ponto de vista de . atoresBem, eu entendo: eu entendo totalmente que existe um tipo diferente de atuação. Mas acho que criticar a Marvel tão duramente nega os méritos de centenas de pessoas muito talentosas. É isso que faz meu sangue subir à minha cabeça.”

Ao longo dos anos, houve várias críticas aos filmes da Marvel, inclusive de grandes nomes do cinema, que alegaram que esses filmes são copiar e colar, mas também que os filmes de grande sucesso diminuem as chances de diretores menos conhecidos e novos talentos da indústria.

Sempre falando sobre a Marvel, especificamente Loki, sua ambivalência é “um pequeno, mas importante passo” para o ator Tom Hiddleston.