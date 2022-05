Eurovisão 2022: Música Paz! As semifinais começam amanhã

Música Olá! Esta é a mensagem clara e franca transmitida durante a primeira conferência de imprensa por Laura Bossini e Mica e Alessandro Cattelan, anfitriões desta 66ª edição do Festival Eurovisão da Canção.

Os três apresentadores apresentaram-se à imprensa falando sobre a oportunidade de paz e solidariedade que um evento com a Eurovisão pode proporcionar para educar o público, especialmente a opinião dos mais jovens.

Estamos aqui para permitir que a música continue sua jornada, e não seja parada pelo medo – comenta Laura Pausini. A música é o melhor símbolo para parar a guerra – acrescenta Mika – neste momento se encontram pessoas de diferentes línguas e culturas, todas unidas pela música.” Uma chance de paz futura e uma poderosa mensagem de unidade – conclui Cattelan.

No ar

Esc2022 tornou-se um dos maiores eventos de entretenimento televisivo do mundo e será transmitido ao vivo do Pala Olimpico em Turim e transmitido em horário nobre no Rai 1 nos dias 10 e 12 de maio (com semifinalistas) e em 14 de maio, com o Grand Finale .

Um espetáculo que promete ser inesquecível, graças a três ilustres maestros – Laura Puccini, Alessandro Cattelan e Mica – e atuações de artistas de 40 países: a Itália competirá com a dupla Mahmoud e Blanco e a música “Shivers” que triunfou no 72º Festival da Canção Italiana de Sanremo. Além do Rai 1 com comentários de Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, com a participação de Carolina Di Domenico, o Eurovision Song Contest 2022 também será transmitido pela Rai Radio 2 e disponível no RaiPlay e Rai Italia.

conceito

O conceito desta versão excepcional, o “som da beleza” surgiu da beleza que caracteriza as paisagens, a cultura e o modo de vida italianos, mas à luz dos acontecimentos atuais também ganhou um significado mais profundo, que transcende as fronteiras nacionais para abraçar o valores cada vez mais universais e inclusivos, que nunca são menos importantes sobre este momento histórico, juntamente com o desejo de celebrar a diversidade através da música e unir a Europa em um palco.

A primeira semifinal

A genialidade e a criatividade italianas serão o tema principal da primeira semifinal, que, no dia 10 de maio, contará com as atuações – por ordem de apresentação – para Albânia, Letônia, Lituânia, Suíça, Eslovênia, Ucrânia, Bulgária, Holanda, Moldávia , Portugal, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia. Além disso, a “Dança da Beleza” será lançada no palco da Eurovisão e o Pala Olimpico será transformado em uma discoteca maravilhosa, com os maiores sucessos da dança italiana, graças à atuação de Dardust, um dos produtores artísticos mais requisitados de o momento acompanhado pelo DJ produtor Benny Benassi, Sophie e The Giants. O convidado da noite será Diodato, o cantor e compositor intenso e procurado entre os mais famosos do novo pop italiano, que traduzirá “Faye Rumor”, a música vencedora do Festival da Canção Italiana de Sanremo 2020.

a outra metade

A segunda semifinal será aberta em 12 de maio com uma apresentação especial de Alessandro Cattelan e contará com apresentações da Finlândia, Israel, Sérvia, Azerbaijão, Geórgia, Malta, San Marino, Austrália, Chipre, Irlanda, Macedônia do Norte, Estônia, Romênia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.

Durante a noite, o Il Volo – composto por Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – regressará ao palco do Eurovision para uma nova actuação original com “Grande Amore”, a canção que, em 2015 – quando o trio representou a Itália nos anos 60 edição do evento – conquistou o lugar O primeiro é nas transmissões televisivas e o terceiro no geral. Por fim, na estreia mundial, será o papel da inédita e aguardada dupla entre duas estrelas internacionais do calibre de Laura Pausini e Mika.

o último

No dia 14 de maio você abrirá um emocionante momento dedicado ao poder da música para reviver a Grande Final da paz, durante a qual os chamados Big Five – Itália, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido – se juntarão à final de qualificação e também têm direito a voto nas meias-finais (Itália e França na primeira, Reino Unido e Espanha e Alemanha por segundo).

Laura Bossini recordará então sua longa carreira através de um mix de seus maiores sucessos, que terminará com seu último single. Os convidados da noite passada, Måneskin, retornarão ao Festival Eurovisão da Canção, para apresentar sua nova música “SUPERMODEL” como uma estreia mundial na TV ao vivo.

Após as atuações dos campeões, será o papel do primeiro artista italiano a vencer a competição: Gigliola Cinquetti voltará a se apresentar para o público da Eurovisão pela quarta vez, acompanhada do imortal “Não sou velho (para te amar ) )”.

A noite começará no final com uma apresentação especial de Mika, sob o tema da importância de combinar a palavra paz e a palavra amor, até o grande momento que determinará finalmente o vencedor do Eurovision Song Contest 2022.

web e redes sociais

