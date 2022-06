Vasco Rossi: Florença está chegando! Todas as informações úteis sobre a festa de 3 de junho

Florença, 1º de junho de 2022 -“Florença está chegando!“. uma palavra Vasco russo. Com uma postagem nas redes sociais, o Blasco O povo florentino (e não só) brilha na luz super festa Programado para sexta-feira, 3 de junho, às Praça Visarnoa grande área do Parque Cascine, no antigo autódromo de Visarno.

o Turnê 2022 Por Vasco Rossi Já começou: a abertura em Trento com 120 mil espectadores, depois Milão com 80 mil espectadores, depois Imola com cerca de 86 mil espectadores. Agora é a vez de Florence, já que mais de 60.000 fãs estão esperando por ele há dois anos. e a Comandante ele é pronto para seu compromisso Basta anunciar sua chegada postando um vídeo em que ele canta ao vivo.Tempo chuvoso no domingo“Música do último álbum”Estamos aquie notas “Oi, que signo você é? / Isso não é bom, você sabe / Com toda essa confusão que você tem…” Também reverberaria na Arena de Visarno, onde Escada Quase todas as músicas das últimas bandas de rock do Zocca estão agendadas, assim como uma série de músicas que fizeram história na música italiana como ‘Há quem diga não– A faixa é de 1988, mas ainda atual, “Glee Spii Supra”simplesmente fantástico‘e ‘estamos sozinhos’, mas também ‘estamos sozinhos’.Sally“,”só nós“Vida Imprudente e Eterna”amanhecer claroQue como de costume conclui uma grande noite de música.

o festa musical O Vasco vai começar aos 21 anos, masabra a porta agendado para o meio dia caixa de escritório (Localizado na piazzale delle Cascine) 15h e 18h30 início da festa de apoio. Todos bilhetes Pré-comprado para o show inicialmente agendado para 10 de junho de 2020, depois remarcado para 18 de junho de 2021 e permanecerá válido até o prazo de 3 de junho.

por Digitar Na planejada Arena Visarno Seis métodos de acesso diferentes (O bilhete mostra a entrada designada): viale degli Olmi: entrada vermelha, entrada amarela, entrada prateada; Piazza Puccini: entrada laranja; piazzale delle Cascine: entrada azul, entrada verde.

os ingressos Nomes Mas quem não conseguiu fazer a mudança de nome dentro de um período pré-determinado de 15 dias antes da data da festa, pode entrar ao vivo na entrada Dia de espetáculo, com delegação Do portador do bilhete (impresso ou digital), para levantamento ajuda Por pessoal designado diretamente ao portão de entrada designado e, assim, ter acesso à exposição.

pararivalizar Recomenda-se o uso de transporte público na Arena Visarno, principalmente bondes e ônibus. dentro eléctrico A paragem para chegar à Arena Visarno com T1 ele é ‘Cassinocom o T2 ele é ‘San DonatoOu você pode chegar à parada “Alamanni Stazione”, esperar pela linha de bonde T1 em direção a “Villa Costanza” e descer na parada “Cascine”.

dentro ônibusPor outro lado, as linhas de referência para chegar à Arena Visarno são a fonte 17Linha 30Linha 35Linha 55Linha 56.

Para quem chegou Frases eu sou recomendado Troca de estacionamento Ele está localizado ao longo da linha de bonde T2 (Guidoni, Courthouse e o parque abaixo Coop-Virgin-The Space) ou o estacionamento Villa Costanza ao longo da autoestrada A1. Estacionamento reservado para pessoas com deficiência Está localizado perto da bilheteria na Piazza delle Cassine.