Horóscopo de amanhã, 5 de novembro de 2021 – Barba Negra

Torre do Amanhã

Áries

Dia tranquilo, não se fala em grandes iniciativas: todo o dia de trabalho é interno, a maior parte do tempo livre você se dá o faça-você-mesmo. Desejos e ressentimentos estão todos fechados na alma; se você não estiver pronto para revelar seus segredos, não o fará.

Toro

Um parceiro ciumento, mais possessivo do que você, este será o seu carma: você tem que pagar por todas as reivindicações que fez a ele (ou ela). Como diz o ditado, "quem espera": experimente agora o que significa sentir a respiração no pescoço.

gêmeos

Luna workaholic Work é o leitmotiv do dia também porque a situação atual testa a sua suavidade e criatividade. Resolver as complexidades de um negócio ou lidar com problemas complexos pode se tornar uma paixão!

Câncer

Lua e Netuno são muito doces, por um dia inteiro dedicado ao amor, apesar do oposto e excessivamente crítico do parceiro Vênus e Plutão. É hora de as crianças encontrarem em você pontos de referência importantes e não parar de sonhar.

leon

Hoje promete ser difícil. Uma chamada estrela é tentar resolver as situações com calma, evitando tirar conclusões precipitadas. Como família, você corre o risco de se deparar com questões sobre as quais sabe muito bem e sobre as quais errou.

Bakr

Se você tem uma reunião importante planejada para o seu futuro, traga o mais lindo sorriso com você e deixe suas preocupações em casa. Você está mais motivado para atingir seus objetivos graças à estrela planetária do sextil.

escala de peso

É difícil viver um amor secreto de um lado, o outro pode nem imaginar e apenas uma palavra ou gesto fora do lugar para te machucar. O dinheiro é reabastecido com pequenos lucros, o que é útil para lhe proporcionar incursões paralelas em doces.

o escorpião

Quase todo o céu está a seu favor, apenas Júpiter e Urano mexem nas cartas, mas se o primeiro é inofensivo, então é melhor não confiar no segundo! Negociações difíceis com um interlocutor imprevisível permitem que você entenda tudo e reflita tudo.

Sagitário

Na sexta-feira em tom baixo, o erro também é dado ao sol e à lua imóveis na décima segunda casa, enquanto Netuno te deixa preguiçoso com uma quadratura. Ame sua família, mas não tome isso como garantido: sentimentos imaculados são suas raízes.

Capricórnio

Título do jornal: Vênus entra em seu signo, caminha em direção a Plutão que o receberá com um abraço apaixonado. Concentre-se na amizade, se com a aprovação de Urano se tornar amor … será da sua conta!

Aquário

Protegido pelo escudo de Júpiter e você tem o que ..! Basicamente, você nem sabe o que quer, mas se sente insatisfeito em todas as frentes. Tem tanta coisa para fazer em casa, se você reformar os móveis, hoje tudo vira pra dar espaço para novas compras.

Peixe

A imaginação alimenta a criatividade, sempre turbulenta em sua mente hiperativa: música, pintura, fotografia ou poesia são suas artes favoritas. Invista mais em seu talento, seja ele qual for, e conte com a intuição quando necessário.

