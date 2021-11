Governo lança Semana Nacional de Vacinação

A Federação e os cantões lançaram uma nova ofensiva para promover a vacinação. A Semana Nacional de Vacinação começa na próxima segunda-feira com o lema “Vamos vencer a epidemia juntos”. Para facilitar o acesso ao soro, unidades móveis estarão operacionais e estarão disponíveis assessores para quem quiser mais informações.

“Estamos convencidos de que a vacinação é a melhor e mais rápida saída da epidemia”, disse o presidente do sindicato, Jay Parmelin, em entrevista coletiva. O Conselho Federal, portanto, dá continuidade à sua estratégia baseada na vacinação, certificação Covid e lei Covid-19, a ser votada em 28 de novembro. “O depoimento da Covid não foi submetido para exclusão, não é uma medida punitiva.” Ele acrescentou que seu único objetivo é garantir a convivência social e o namoro, reduzindo os riscos à saúde.

Na Suíça, a proporção de pessoas que foram vacinadas é menor do que em outros países. O ministro da Saúde, Alain Berset, acrescentou que, em junho, os cantões forneceram 60.000 doses da vacina por dia, agora apenas 10.000. Acrescentou que seriam necessários mais cerca de um milhão de vacinados para poderem enfrentar o inverno com alguma tranquilidade, citando o caso de Portugal onde a taxa de vacinação é cerca de 20 pontos percentuais superior e onde já não é necessário o certificado Covid. “Renúncia e fatalismo não são solução e não vão nos tirar da crise”, por isso o Conselho Federal decidiu lançar um novo ataque aos três pilares.

Semana Nacional de Vacinação

A primeira é a Semana Nacional de Imunizações, que acontecerá de 8 a 14 de novembro. O objetivo é informar o maior número possível de pessoas sobre os benefícios da imunização para os indivíduos e a sociedade como um todo. Cantões e muitas associações planejam eventos em nível local por meio de serviços de aconselhamento e programas de vacinação, como a “noite de vacinação” ou transmissões ao vivo com especialistas. As informações serão “claras, multilíngues e baseadas em dados confiáveis ​​sobre vacinação” e incidirão principalmente na eficácia, segurança e efeitos colaterais das vacinas, riscos associados à infecção por coronavírus e possibilidades de vacinação, conforme determinado pelo Conselho Federal com o atual situação.

Para a ocasião, mais de 80 personalidades do mundo do esporte, da cultura, da economia e da política se posicionarão a favor da iniciativa em uma série de editais. Haverá também uma turnê com diversas informações e uma série de shows que passarão por diversas cidades, após o lançamento oficial do Presidente da Federação, Guy Parmelin, no dia 8 de novembro, na Arena Federal, em Berna. Os espectadores são limitados a 500, os concertos serão realizados ao ar livre e nenhum certificado Covid é necessário. No site estão disponíveis informações sobre a campanha e vacinação e links para eventos programados nos cantões.

Facilitar o acesso à vacina

O segundo elemento do ataque é simplificar ao máximo o acesso à vacina. Portanto, várias unidades móveis de aconselhamento e vacinação estarão operacionais em nível local nas próximas 4-6 semanas. O número exato ainda não é conhecido, pois nem todos os cantões enviaram seus programas. Consulta com a ideia de aconselhamento pessoal apenas uma minoria apoiada. Berset explicou que, no entanto, o Conselho Federal decidiu manter essa possibilidade para que os respectivos cantões se beneficiassem do apoio da Federação.

O novo ataque custará 96 milhões de francos. A título de comparação, o Conselho Federal lembra que os testes gratuitos dos certificados da Covid custarão cerca de 50 milhões de francos por semana. Com a alta cobertura vacinal, em média, uma internação hospitalar a cada 50 vacinas e uma na terapia intensiva a cada 150 vacinas poderiam ser evitadas, além de novos fechamentos que causariam grandes perdas, especialmente no ramo de alimentação, poderiam ser evitados no setor hoteleiro , No fitness e na indústria do entretenimento, diz o governo.

Após uma diminuição dos casos, nas últimas semanas, a tendência voltou a se inverter, conforme o esperado, devido às temperaturas mais baixas, ao fim das férias de outono, à cobertura imunológica ainda insuficiente, e à variante delta, muito mais contagiosa. A taxa de vacinação atual na Suíça é de 73% para maiores de 12 anos. Para se proteger contra a variante delta e sem incluir aqueles que foram tratados, as pessoas vacinadas deveriam atingir 93% da população acima de 65 anos e 80% na faixa etária de 18 a 65 anos, especifica o governo, acrescentando que atualmente é imprevisível o que extensão e com que rapidez as hospitalizações aumentarão nas próximas semanas.