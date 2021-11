Cristiano Ronaldo era o problema? Cristiano Ronaldo é a resposta

Roma – elogio Cristiano Ronaldo. Temporada 19, episódio 620. Sem epílogo, nem mesmo óbvio. Como se não tivesse idade, e como se esse registro se assemelhasse a um parente da idade geológica: Haverá um atacante Ronaldo e depois Ronaldo, Cedo ou tarde. Reverência é quase religiosaO discurso anda de mãos dadas. E não tem como passar para uma vida melhor (ou pior): aquela em que a presença de Ronaldo é tão intensa quanto Das, e quando ele vai embora, é luto. Enfim, atrai emoções, em todos os lugares e em todos os lagos: Liga, Serie A, Premier. Qual é a diferença.

A imprensa inglesa esta manhã triturou editoriais anteriores com o cheiro de blasfêmia. Ele até questionou a propriedade do leal Ronaldo nas últimas semanas. Solskjaer – agora considerado um idiota, mas não tanto – teve o cuidado de não ficar de fora, e isso valeu a pena, como fez recentemente: gols (dois gols da Atalanta pegos do nada) e o banco foram colocados no gelo. Ele não faz nada para contrastar com o fato de o técnico ser agora alvo de apedrejamento na imprensa. Ronaldo é assim: é um buraco negro, atrai perto o suficiente para engoli-lo.

A releitura atualizada do herói canibal é uma continuação perfeita de sua carreira auto-relatada. Ele é revolucionário à sua maneira: O campeão mais individual do futebol moderno, traçando metas, resultados e eficácia, mas nada mais fica à disposição da equipe. O resto é seu saque. Exclusivo. qual deles O que acontece em seu campo magnético, mais cedo ou mais tarde acaba mal. É quase uma planta de arremesso. Você o contrata e “faz o pacto de Fausto: transforme sua equipe na máquina de diversão de Ronaldo”, escreveu o Guardian. “Ronaldo resolve os problemas que Ronaldo cria. Ronaldo restaura a superioridade que ajuda Ronaldo a perdê-lo.” Como o alemão Won aponta, Ele trabalha como Átila: ao passar não semeia mais a grama.. Aconteceu com o Real Madrid e depois com a Juventus. Ele deixa lacunas e rachaduras que não podem ser transpostas.

Um pouco de ternura, restaura-a hoje, As regras de despedida com as quais a Itália o acompanhou até a porta em agosto. A mesma edição que ficou até um momento antes de você quase caricaturá-lo com o traço estilístico de um super-herói (mediam a altura na área com uma escala de Tampere), escreveu um pouco de tudo nela. A conclusão foi: fervido. Ele, por outro lado, atua como um. Ele não queria mais ficar em Torino E de um líder carismático transformado em um insuportável jogador de futebol na noite de segunda-feira. Que reclama com os companheiros que não passam a bola para ele. vítima de traição. repita gabar-se da frustração Ele está cansado até mesmo da mídia mais comprometedora. E no final A própria Juventus tinha a ilusão de que Ronaldo era agora uma vítima de sua personalidade altamente competitiva.

Em vez disso, ele responde habilmente à pergunta surpreendente da linha lateral inglesa: “Eu consegui, de novo …”. Ele sorri e balança levemente o ombro e a sobrancelha. É silencioso, supremo. Para os seguidores da retórica do wrestling, Ainda está lá para mostrar os músculos abdominais na cara do mundo. No entanto, representar sua carreira como uma cova de tigre gigante está antes do tempo e das notícias. “Foi um pouco tarde – como escreveu o Guardian – para começar a se esquivar de sua habilidade defensiva.” Marque gols e ganhe partidas. Levante a parede em que ele está. Atualmente Comprometido em transformar o Manchester United de um clube da classe trabalhadora em um produto de entretenimento de luxo. Sua última máquina divertida feita à sua imagem e semelhança.