Amore Criminale – Assessoria de Imprensa da RAI

O novo episódio de “Amore Criminale”, programa apresentado por Emma D’Aquino, vai ao ar nesta quinta-feira, 27 de outubro, às 21h25, no Raio 3, dedicado à memória de Alessandra, assassinada aos 30 anos por seu ex-parceiro. Um parceiro é o encontro entre duas almas frágeis, cada uma buscando conforto e consolo. Alessandra suporta a dor da separação dos pais e do fim do namoro. O ex-companheiro é um menino solteiro, mora em casa com a mãe cega, não tem amigos e nunca teve um caso. Para ele, Alessandra é a primeira garota que “olha” para ele e o nota. A beleza do primeiro encontro e o desejo de viver juntos rapidamente desaparecem e dão lugar às dificuldades cotidianas.

Há tensões frequentes entre eles, principalmente devido às precárias condições econômicas em que vivem.

Ambos os meninos não têm empregos estáveis ​​e o dinheiro que conseguiram arrecadar é escasso. Revelando-se ciumento e possessivo, ele costuma checar o celular e as contas sociais de Alessandra, e começa a suspeitar que seu primeiro grande amor voltou para a vida da garota, o homem que Alessandra jamais poderia esquecer.

Na noite de 6 de março de 2019, no auge de uma discussão de um dia inteiro, Alessandra traz para casa o homem que quer uma resposta para suas dúvidas.

A situação piorou. Ele a agarra, coloca as mãos em volta do pescoço dela, a aperta com força e a estrangula. Ele então deixa o corpo sem vida da garota no chão do banheiro e rapidamente se afasta do apartamento. Na manhã seguinte, o pai de Alessandra encontrará o corpo de sua filha morta.

O ex-companheiro de Alessandra foi preso e processado pelo assassinato da garota e será – em primeiro lugar – condenado à prisão perpétua. O julgamento do recurso está atualmente pendente. Toda a história foi reconstruída com uma história documental. A transmissão é realizada em cooperação com os Carabinieri e a Polícia Estadual.