Na Europa, os países estão intensificando as ações contra os não vacinados

A quarta onda atingiu a Europa de forma plana. Vários países se apressaram em tornar as medidas de contenção mais rígidas, especialmente para os não vacinados.

eu Governos Vários países europeus trilharam um caminho que leva à aplicação de medidas mais restritivas contra os não vacinados. Políticas Esse tipo já está sendo discutido pelos dirigentes dos principais países europeus que atravessam a quarta onda da epidemia Doença do coronavírus.

Finalmente, gosto CNNA Alemanha poderia propor ao Parlamento uma série de medidas mais restritivas que afetarão principalmente o Ele não foi vacinado.

Você também pode se interessar >>> Ed Sheeran positivo para Covid: aqui está como o cantor está agora

O estado em que se encontra o país, que também atingiu seus picos 50000 feridos Hoje, com as instalações de saúde tendo que enfrentar um desafio difícil, sugere que o risco é muito real para outros países também. Assim, a Alemanha se aproximará Modelo italiana subordinar pista verde.

Medidas como aquelas em Alemanha, são em grande parte aqueles que outros países da UE já introduziram ou estão prestes a fazer perto das férias de Natal.

na capital BerlimA medida já foi implementada e prevê que a entrada em restaurantes, bares e locais de entretenimento, como cinemas, só será permitida para quem tiver certificado de reembolso da COVID-19 Ou para aqueles que provam que concluíram ciclo de vacinação.

Poderá também se interessar >>> Covid, o alarme da quarta vaga: “A Europa está no centro de um novo foco”

Em vez disso, medidas muito mais restritivas foram tomadasÁustriaOnde não há vacina para um terço da população. No país, os não vacinados terão que enfrentar um Fechar Eles são visados ​​e não poderão deixar suas casas, exceto por motivos específicos. Novo Primeiro Ministro Alexander Schallenberg Impondo assim uma medida que também prevê verificações contínuas por polícia.

O perigo é que mesmoItália Você terá que apertar as medidas, provavelmente contra os não vacinados, e isso, previsivelmente, levará muitos a um debate muito matizado. Por outro lado, os países mais seguros com a menor taxa de infecção são Portugal e espanhaPaíses com a maior porcentagem de vacinações.