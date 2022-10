Milhares de skins (também deliciosas) para o fim de semana

“Formas Infinitas”

Sétima edição do setor de laticínios acontecer em Bérgamo Até domingo. Sexta-feira espera o A Terceira Cúpula Internacional das Cidades Criativas da UNESCO com Delegados das cidades de Alba, Bérgamo, Parma, Salónica (Grécia), Santa Maria da Feira (Portugal), Zahle (Líbano), Milão, Cracóvia (Polónia) e Mannheim (Alemanha).

No sábado e domingo haverá eventos destinados ao público em geral. Em primeiro lugar Praça do Queijona praça Vecchia a Bérgamo Altapara descobrir especialidades lácteas, gastronômicas e vinícolas em Lombardia Baseado em Cidade Criativa da UNESCO e os deuses vinho sindicatos de proteção lombarda em pergunte a ele. O que há de novo nesta edição Galeria do Museu Dedicado a produtos típicos de Cidades Criativas de Alba, Bérgamo e Parma na antiga Universidade de Ciências, Letras e Artes. Então eles não podem perder “Laboratórios do Queijo” Com curadoria dos Master Tasters Onaf e Sommelier Ais, este ano está sediado na Sala Sant’Agata do Circolino na Città Alta. Bares, restaurantes e lojas As convenções oferecerão uma seleção de queijos Orobie nos cardápios, nos carrinhos e mesas de queijos e nos pratos de aperitivos.

Também se renova “Encontros e Histórias”calendário de conferências e mesas redondas a realizar em A Sala dos Juristas do Palazzo del Podestà. Domingo às 10 está marcado Al-Arabi: Quatro províncias, uma região, um projeto integrado de marketing turístico.sromosso de Arubi Style & Cheese Valleys Association. Nosso gerente coordenará o trabalho Paulo Confalonieri

Todas as informações sobre: www.progettoforme.eu

Mexa-se!

senão fim de semana De esgotado a Morbigno. Após os eventos gastronômicos e de vinhos, foi a vez de Copa FanionAgora em sua sexagésima quinta edição.

o famoso Corrida Internacional de Corrida de Montanha Ele vai trazer atletas para a cidade, Companheiros e entusiastas de diferentes Países europeus. Mas o evento vai além do setor esportivo e envolve muitas associações e eventos locais.

A programação inclui sábado em 17 não Desfile de atletas e equipes da Piazza Sant’Antonio; dentro 17.30 Depósito Coroa no memorial de guerra E aos 18 anos Missa na Colegiada de São João Batista Sufrágio para Ezio Fagnoni, Sr. Eduardo Daniele, Fallout do Batalhão Morbigno, Don David Colico, amigos, atletas e gerentes que desapareceram.

Domingo começamos às 9 com mini ventiladorem 11 39 graus bunda femininano início de 14 de Taça Ezio Vanione e em 17h30 Cerimônia de Premiação no O mosteiro na Piazza Sant’Antonio. Em muitos prêmios especiais ele foiVenha um novo, em lembrança Genésio Manentipara o primeiro atleta do primeiro intervalo que cruzaria a linha de chegada voadora estacionada antes de chegar a Arezzo, no ponto Genesio estava sempre no controle durante a corrida.

Nos finais de semana também um encontro com Bellagio Skyrace

abertura Via Episcopal. EU ‘Itinerário Nascido em 2019 graças à primeira versão da chamada regional Uma viagem à Lombardia. 32 km para mimPelo território dos municípios de Terre del Vescovado, que pode ser percorrido de oeste a leste, ou seja, De Scanzorosciate a Chiudunoqual qual vice-versa. Por causa deemergência de saúdeA inauguração foi adiada várias vezes. Por fim, será possível celebrar a importante iniciativa que visa promover uma turismo lento interesse na região.

O evento de abertura terá a forma de Seguir viagensde Scanzorosciate a Chiuduno que contará com a presença de prefeitos, vereadores e vereadores de todos os municípios terras episcopais Será dividido em 3 estágios. As iniciativas começarão em 8h30 com Corte a fita na caixa de constituiçãoEm frente a Câmara Municipal Scanzorosciate; Terminará por volta das 18h com um Torrada em Chioduno.

Sábado a Colico A primeira edição do bicicleta com amigos: você vai descobrir a área com Bicicletas e e-bikes. Rotas de diferentes comprimentos e dificuldades em sair foram propostas A partir de Jardim CaribenhoOnde as bicicletas podem ser alugadas. Quem quiser Almoço em Palalegnone Com um menu típico local, à tarde você pode voltar à sela, enquanto pequenos círculos e testes de habilidade serão preparados para os mais pequenos.

Registre-se on-line em www.eventbrite.it ou no local a partir de 9.

Também no sábado, ligue para admirar Pôr do sol do alto do Monte San Martinoonde você pode desfrutar de uma vista maravilhosa Lago Como. Encontro às 14h30 no estacionamento Via Gorizia em Lecco. Roupa de caminhada, sapatos e faróis são obrigatórios. Inscrição obrigatória para 0341/481485

sim caminhando à noite bem como para Villa Carsina Também graças ao departamento local de Cai. Sábado Andar ao longo de mim videogames montanhas circundantes. Reunião às 16h30Discurso de São Luísonde será possível fazer as últimas gravações.

Data de domingo com a décima terceira edição da marchaEntre as torres e castelos ‘no Vale Cavallina. o estradas São três possíveis: 6, 14 e 19 quilômetros; Tudo através da beleza natural e artística da região. R foi encontrado.Eu encontro 7 no centro esportivo Casacom saídas entre 7h30 e 9h. As inscrições também podem ser feitas no mesmo dia. Mais informações em 339/4984694.

Último fim de semana de outubro para visitar a Caverna do Urso no Vale Entelvi, perto da fronteira com a Suíça. Saída do voo de Orimento com encontro às 10h30. Informações e reservas para https://www.valleintelviturismo.it

Novamente aos domingos, das 13h às 17h, “La Migiondàra – Castanha e Bondade de Outono”um passeio gastronômico promovido Abt Sundalo. o estrada será dividido dentro sete estágios Começando de ponto de recepção. No km0 provaremos diferentes pratos de outono para finalizar castanha assada; durante o Eu ando também momentos entretenimento Para todas as idades e a oportunidade de visitar Capela do Migiondo. Todas as informações sobre www.sondaloturismo.it

Sabores e culturaa exposição dedicada às castanhas, prolonga-se até ao final de novembro casadodentro Vale Brimbana. Devido ao sucesso, a colheita da castanha foi prorrogada até domingo em casa da Martina. E no domingo também haverá uma visita guiada (Para reservas:[email protected]; 348.5423481). Ao final do evento, o Dr.domingo, 27 de novembro agendado um Discussão no qual Castanheiros, associações, fazendas e silvicultores podem discussão futura castanheirosnão apenas como um recurso econômico rural, mas como um recurso atração turística. será o supervisor Paulo ConfalonieriGerente Orobie. Mais informações sobre www.zognoturismo.it

Sábado 22 de outubro Visita privada “Vila Carlota”. casa de . Tremezzina O parque dela será notificado por data Princesa Carlota da Prússiaque lhe deu o nome. A iniciativa foi organizada em Em cooperação com 800 Museus Lombard e assinatura de rede Dentro do projeto “A arte está com quem faz parte dela”. clique por aqui Para informações e reservas

Halloween antecipado no Garlate. Domingo será realizado um Um guia de turismo A escuridão é um laboratório para toda a família para mim O Museu da Seda em Abiji. definir tudoe 15: Os participantes terão que trazer um arquivo chama Para ir descobrir a antiga fábrica de fiação. Seguir laboratório fazer decorações A partir de Dia das Bruxas. Para participar é necessário reservar Ligue ou escreva para 331/9960890 [email protected]

A montanha é mostrada

Dentro do contexto de monte monza O dia dedicado às sociedades de montanhismo da região está de volta e apresentará suas atividades no sábado. “Montanha na Praça” Será realizado das 14h30 às 18h30 todosArengario e em piazza romacom stands, iniciativas e castanhas saudáveis.

Domingo, final da temporada cultural para Laboratório de Turismo Resinellilá Exposição “Alpina, Arte em Altitude”. Ansar Riccardo Galimberti e Andrea Ogozzonidois jovens artistas locais, que costumam usar a montanha como tema de suas obras.A consulta está marcada para as 16hO Posto de Turismo planeja Resinelli.