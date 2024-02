“A minha viagem de Portugal para o amor”

Sentado no fundo do público, atrás do público de Ponce, o artista da Ligúria Pippo Delbono, com seu discurso lírico, retorna a Cesena após uma ausência de alguns anos e traz ao palco “Amore”, seu último trabalho. O espetáculo, marcado para hoje às 20h30 e amanhã às 16h00, é uma coprodução internacional dedicada a Portugal e à sua cultura e que conta com a participação de artistas de destaque de diversas disciplinas: o guitarrista e compositor Pedro Goya (duas vezes Prémio Carlos Paredes), o cantor Miguel Ramos, entre os seus mais famosos intérpretes, o Fado é uma homenagem à nova geração, escritor, músico angolano e compositor de 2020 da banda sonora do filme Ar Condicionado, do realizador africano Fradik, da artista visual portuguesa Joana Villaverde e do investigador Thiago Bartolomeu Costa.

Pippo Delbono, porque é que Portugal é o ponto de partida para uma viagem ao amor?

“Porque é uma terra cheia de paixão e é bom estar lá, num lugar onde é fácil sair do coração. Em Portugal podemos sentir-nos bem-vindos porque ali se encontram diferentes culturas, umas contaminam outras.”

Mas o amor muda dependendo da latitude?

“O amor é uma coisa complexa, é medo, alegria, dor, tédio, arrependimento, emoção. A forma como se expressa é diferente; nos países do sul global aparece de forma mais calorosa e sensual, como por exemplo no Brasil , Angola ou Cabo Verde, mas o amor é do homem.” , e reconheço-o e canto-o através da poesia: nos versos de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Eugénio de Andrade, Daniel Damásio Asensão Felipe, Sofía de Mello Brenner Andreessen , Florbella Espanca, mas também nas canções de Antonio Tabuchi, Federico García Lorca, Jacques. Prévert. Ouço-o nas canções, nas letras do fado.”

O único adereço é uma árvore sem folhas, que se destaca contra o fundo vermelho. O que eles representam?

“O que as pessoas veem em nós: intuição. Solidão, carência, morte, como acontece na pintura dedicada ao México com a dança rítmica de mulheres vestidas de branco, cor do luto. Ao fundo vermelho como paixão, reação emocional “Não muito é necessário. Os atores da companhia enchem o palco, os dançarinos e as dançarinas, os guitarristas estão sempre no palco, a magia dos sons.” Ela também expressou amor através da cinematografia.

“Em 2011 fiz o documentário ‘Amore Carne’, mas não é uma história de amor físico; conheci pessoas, fiz falar, fotografei rostos, presenças, pessoas de carne e osso e de amor na minha cela.” telefone”.

Por ocasião da exibição, Eret apresenta um enfoque que percorre a obra de Pippo Delbono nos últimos anos: hoje, às 16 horas, na sala de projeção da Malatesta, será exibido o filme biográfico “Grido”; Às seis da tarde, no foyer Ponce, Delbono conversa com Gianni Manzella, jornalista, ensaísta, pesquisador de artes teatrais e autor de “A Possibilidade da Alegria”, uma viagem pela arte teatral do diretor, para descobrir um dos as aventuras mais maravilhosas da arte do nosso tempo. Amanhã, no Teatro Ponce, às 11h30, o professor Betozzi apresenta Lectio magistralis “Éramos assim. Amor e morte nos grandes mitos clássicos” de Umberto Curie, filósofo e professor emérito de história da filosofia na Universidade de Pádua.