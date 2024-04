Fedez a Belfi, chegam as cortesias sociais de Celentano: “Um beijo para…”

“Olá Fedez! Amei você ontem à noite! Você foi forte!! Um abraço e um beijo para sua Chiara!!!”: foram as palavras que Adriano Celentano divulgou nas redes sociais para elogiar o rapper milanês após a entrevista com Belve, o programa Rai 2 apresentado por Francesca Fagnani Que foi transmitido ontem em horário nobre. O bate-papo apresentado pela cantora, que também fez grande sucesso em termos de audiência. Depois de uma excelente estreia na semana passada, de facto, o programa continua a subir e eleva a fasquia da bolsa em mais de dois pontos percentuais (+2,2%), passando dos 10,4% da passada terça-feira para os 12,6% obtidos ontem. A evolução positiva é também realçada pelo aumento significativo da audiência televisiva, que ascendeu a 2 milhões 213 mil telespectadores.

“Foram três anos muito difíceis. Infelizmente não conseguimos aguentar.” Fedez não conteve as lágrimas em Belfi, na entrevista com Francesca Fagnani, quando lhe pediram que explicasse a separação de sua esposa Chiara Ferragni. “Eu não queria chorar… Sempre há uma conspiração em torno dos nossos personagens, como se tudo fosse resultado de um cálculo. Houve até quem chegasse a dizer que aproveitei minha doença e me beneficiei a partir dele.” Isso”, disse o rapper. “Não importa o que aconteça, Chiara sempre será a mãe dos meus filhos e será a mulher mais importante da minha vida, independentemente de o amor continuar ou não. Espero que o clima seja confortável para o benefício dos nossos filhos.” Ele intercalou com o centro de estudos, o que indica que não quer jogar lama no influenciador, mas sim que pretende proteger os seus dois filhos.